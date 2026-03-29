Este lunes 30 todo el tramo de la ruta nacional 5 tendrá el paso de un convoy de camiones del Ejercito Argentino, transportando unidades de Infantería
Con la asistencia de especialistas de General Dynamics Land Systems, el Ejército ha comenzado la instrucción para adecuar los procesos ya existentes en las Guarniciones Ejército Toay y Pigüé, bajo la supervisión de la Dirección de Educación Operacional de la Fuerza. Esta fase inicial de instrucción y la adaptación al tiro se complementarán con una etapa en el terreno.
Por un lado, en los campos de instrucción, se optimizan los polígonos para prácticas de tiro en movimiento. Al mismo tiempo, en los talleres se incorporan sistemas de izamiento fijos de alta capacidad, que permitirán el desmontaje estandarizado de los grupos motopropulsores y las torres de armas bajo protocolos globales de seguridad.
Consolidación en Toay
La etapa final tendrá lugar en la provincia de La Pampa, durante los meses de marzo y abril. El Batallón de Transporte 601, dependiente de la Dirección General de Materiales, transportará los ocho vehículos ya operativos a la Guarnición Ejército Toay, junto con su personal certificado.
Allí, los elementos de la Xma Brigada Mecanizada —designada como base del núcleo de modernidad del Ejército Argentino— realizarán la evaluación integral del sistema, por medio de una pista de comprobación que tendrá lugar en los campos de instrucción de la Guarnición Ejército Toay. Allí, se pondrán a prueba las capacidades adquiridas por el personal de las tripulaciones y, una vez completada esta instancia, los Stryker serán incorporados formalmente a la Gran Unidad de Combate. De esta manera, se dará inicio a una nueva etapa en el proceso de modernización de la brigada mecanizada a rueda.
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