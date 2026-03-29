Este lunes 30 todo el tramo de la ruta nacional 5 tendrá el paso de un convoy de camiones del Ejercito Argentino, transportando unidades de Infantería

El Ejercito Argentino dio a conocer que este lunes 30 se trasladara por ruta nacional 5, un convoy de camiones militares, hasta la ciudad de Santa Rosa, y desde allí al Regimiento de la X Brigada Mecanizada con asiento en Toay, La Pampa. Si bien no se conoce el horario estimado de paso por cada ciudad, el despliegue del Ejercito Argentino comenzará en la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino, ubicada en Boulogne, por lo que quienes crucen el desplazamiento se encontraran con una extensa columna militar que trasladará vehículos de combate de infantería M1126 Stryker 8×8 sobre acoplados remolque de gran porte. En principio son ocho unidades de este tipo que serán transportadas este lunes.

El operativo será supervisado y coordinado por las autoridades competentes durante de todo el trayecto. Desde la fuerza difundieron una serie de recomendaciones viales para los automovilistas que circulen por las rutas y accesos de la región: fundamentalmente piden mantener de seguridad reglamentaria con los vehículos militares y reducir la velocidad al acercarse a la caravana.

Los vehículos de combate blindados Stryker 8×8 fueron adquiridos por el Ejército Argentino a Estados Unidos a través del Ministerio de Defensa y están diseñados para operaciones rápidas y adaptables a distintos escenarios. El modelo M1126 tiene la capacidad de transportar hasta nueve soldados y está equipado con un motor diésel Caterpillar de 350 caballos de fuerza y puede alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h.

La llegada del sistema de Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) M1126 Stryker no representa solo una actualización de material, sino un cambio de paradigma en la movilidad y protección de las tropas del Ejército Argentino. Actualmente, el proyecto transita la fase de capacidad operativa inicial, un período que supone la adaptación de organizaciones y estructuras a las exigencias de este sistema de armas de última generación.

Con la asistencia de especialistas de General Dynamics Land Systems, el Ejército ha comenzado la instrucción para adecuar los procesos ya existentes en las Guarniciones Ejército Toay y Pigüé, bajo la supervisión de la Dirección de Educación Operacional de la Fuerza. Esta fase inicial de instrucción y la adaptación al tiro se complementarán con una etapa en el terreno. Por un lado, en los campos de instrucción, se optimizan los polígonos para prácticas de tiro en movimiento. Al mismo tiempo, en los talleres se incorporan sistemas de izamiento fijos de alta capacidad, que permitirán el desmontaje estandarizado de los grupos motopropulsores y las torres de armas bajo protocolos globales de seguridad.

Consolidación en Toay

La etapa final tendrá lugar en la provincia de La Pampa, durante los meses de marzo y abril. El Batallón de Transporte 601, dependiente de la Dirección General de Materiales, transportará los ocho vehículos ya operativos a la Guarnición Ejército Toay, junto con su personal certificado.

Allí, los elementos de la Xma Brigada Mecanizada —designada como base del núcleo de modernidad del Ejército Argentino— realizarán la evaluación integral del sistema, por medio de una pista de comprobación que tendrá lugar en los campos de instrucción de la Guarnición Ejército Toay. Allí, se pondrán a prueba las capacidades adquiridas por el personal de las tripulaciones y, una vez completada esta instancia, los Stryker serán incorporados formalmente a la Gran Unidad de Combate. De esta manera, se dará inicio a una nueva etapa en el proceso de modernización de la brigada mecanizada a rueda.