Estafas telefónicas: Policía advierte a la comunidad del accionar de delincuentes

En las ultimas horas la Policía comunal de 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector, Carlos Barrena, informo y solicito a la Comunidad estar muy atentos a llamadas telefonicas donde se presentan con cierto tipo de engaño, siendo este el delito denominado «Cuento del Tio» tipificado en el Código Penal Nacional como «Estafa» de gran auge en todo el territorio Provincial, donde personas inescrupulosas que se hacen pasar por familiares, empleados Bancarios, Pami – venta acciones de YPF – Andreani – Tele Pase – Mercado libre, entre otros, llaman por teléfono en su gran mayoria a (TELEFONOS FIJOS DE LOS DOMICILIOS) siendo atendidos por adultos mayores y mediante ardid las engañan en su buena fe, sustrajendole dinero en efectivo o aportando datos personales, claves, accesos a sus dispositivos y/o número de cuentas bancarias para luego advertir que sobre la misma se produjeron sustracciones de dinero y/o pedido de préstamos Bancarios.

Cabe destacar que en las ultimas horas un hombre se vio damnificado por este tipo de delito y donde se esta trabajando. Ante estas situaciones que se presentan, se solicita desde Policia, por favor (NO) atender este tipo de llamadas de números desconocidos principalmente con característica de 011, y todo otro numero telefónico que resulte sospechoso por su característica. Es reiterativo este pedido de la Policía hacia la Comunidad toda que tanto quiere proteger pero que necesariamente necesitamos de su comprensión y colaboración.