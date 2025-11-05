Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en PBA

La revisión técnica del recuento concluyó luego de procesarse las últimas mesas pendientes -alrededor del 1% del total- y de incorporar las actas con observaciones o inconsistencias menores. El documento dejó asentado que se computaron la totalidad de mesas habilitadas, además de los votos recurridos e impugnados validados, y los sufragios de electores privados de libertad y residentes en el exterior.

El escrutinio definitivo estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y del juez federal con competencia electoral con asiento en La Plata, Alejo Ramos Padilla.