Escenario: Cae la confianza del productor agropecuario y se frenan inversiones

La confianza de los productores agropecuarios argentinos mostró un fuerte ajuste en la medición de marzo-abril de 2026. Según el Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice general retrocedió 16% frente al bimestre anterior, al pasar de 158 a 132 puntos.

La caída marcó un cambio luego de los máximos alcanzados en noviembre de 2025, cuando el indicador había llegado a 159 puntos. Aunque el índice todavía se mantiene por encima de 100, nivel que refleja una percepción positiva, el retroceso exhibe un deterioro en el ánimo del sector.

El mayor golpe se observó en el Índice de Condiciones Presentes, que cayó 18%, de 138 a 108 puntos. Dentro de ese componente, la situación financiera actual retrocedió 21%, mientras que las expectativas de inversión en activos fijos bajaron 14%.

Los costos desplazaron a la incertidumbre política

El informe señala que el conflicto en Medio Oriente impactó sobre el precio del petróleo, los fertilizantes, los fletes y otros insumos clave. Esa presión sobre los costos modificó las prioridades del productor, que hoy mira con más preocupación la rentabilidad esperada que el escenario político o macroeconómico.

De hecho, el aumento de los insumos en dólares fue señalado como el principal desafío para los próximos 12 meses por el 66% de los productores. Le siguieron el clima, con 35%, los precios de los granos, con 33%, y las altas tasas de interés en pesos, con 24%.

Fuente: Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral

La inversión quedó en pausa

Aunque el 54% de los encuestados aún considera que es un buen momento para invertir en activos fijos, el relevamiento muestra que la decisión concreta se viene postergando. Ante el llamado de funcionarios económicos a avanzar con inversiones previstas, el 57% respondió que todavía no es el momento de hacerlo.

Entre quienes planean invertir, la maquinaria aparece como la principal prioridad, con 57% de las menciones. Luego se ubican la ganadería vacuna, con 25%, las instalaciones, con 22%, la tecnología, con 14%, y la compra de tierra, con 9%.

Fuente: Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral

El trigo quedó bajo presión

La suba de la urea y el deterioro de la relación entre costos y precios también impactan sobre la próxima campaña fina. En este sentido, el 61% de los productores consideró desfavorable el escenario para la siembra de trigo 2026/27, al evaluar humedad, valor del cereal y precio del fertilizante.

Como consecuencia, el 41% afirmó que sembrará menos trigo que en la campaña anterior, mientras que el 49% mantendría la superficie y sólo el 9% proyecta aumentarla. Este dato cobra mayor relevancia luego de una campaña 2025/26 récord en niveles de siembra y producción.

Un retroceso con señales mixtas

Pese a la baja general, el informe también muestra que las expectativas futuras siguen en terreno positivo, ya que a pesar de que el indicador correspondiente cayó 14,8%, conserva una visión favorable sobre el mediano plazo. A cinco años, el 83% de los productores todavía espera mayormente buenos tiempos para el agro argentino.

Con los datos relevados, se puede interpretar que el productor no abandonó la expectativa de mejora, pero si tomó mayor prudencia. De esta manera, la confianza ya no está impulsada por el alivio político de meses anteriores, sino condicionada por márgenes más ajustados.

En ese contexto, la caída del índice funciona como una señal de advertencia para el sector agroindustrial. La inversión, la siembra de trigo y las decisiones comerciales dependerán cada vez más de la evolución de los costos, las tasas, el clima y la rentabilidad efectiva de cada actividad.