Es de 9 de Julio: La Geóloga Eva Noli participa de una investigación científica en el mar argentino

A 500 kms mar adentro en linea con la ciudad de Bahía Blanca esta establecido el buque RV Falkor, perteneciente al Schmidt Ocean Institute de los Estados Unidos. Y su expedición tiene como objetivo explorar los sistemas de cañones submarinos de la Plataforma Continental Argentina, en los sectores patagónico y bonaerense.

En ese proyecto esta incluida la nuevejuliense, Eva Noli, Geóloga ella, y su misión dentro del barco es la de toma de imágenes satelitales. El trabajo lo coordina con investigadores de Argentina, Francia y una artista, también francesa.

El trabajo que finaliza hoy 29 de octubre, estuvieron un mes desarrollando este trabajo y su experiencia, y la vivencia de haber subido por primera vez a un barco, la cuenta en este dialogo que mantuvo con El Regional Digital, desde el mismo buque.