Entrega de Escrituras: A las 512 familias se le suman nuevos beneficiarios

Como fuera anunciado, este próximo jueves 16, en los horarios de 10,45 y 12,15, respectivamente para cada caso determinado de vecinos beneficiarios, la Municipalidad de Nueve de Julio; en el marco de un acto que encabezará la Intendente Municipal, María José Gentile, procederá a la entrega de 512 escrituras correspondientes al Instituto de la Vivienda, la Ley 10.830, el Plan Familia Propietaria (Ley 11.423), trámites sin operatoria, Ley 24.320 y Plan Procrear.

Para este acto, además del listado ya difundido, se agrega la convocatoria a los siguientes nuevos beneficiarios: Arvizu, César Luis; Caputo, Rubén Lorenzo/ Lator Pinar, Marisa Irene; Rodríguez, Juan Manuel/Toledo, María Carolina; Sabino, Maximiliano Javier y Guañini, María Julieta/León, José Ignacio.

Ante cualquier duda por los horarios de presentación, los siguientes vecinos beneficiarios deberán comunicarse con urgencia a la oficina de Casa de Tierras, en el Palacio Municipal.