Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

La Justicia y la Policía Bonaerense investigan la muerte de una bebé de un año y dos meses en la localidad bonaerense de Ensenada debido a que tenía signos de maltrato y lesiones en sus zonas intimas compatibles con abusos sexuales y, por el caso fueron imputados sus padres y su tío.

El caso se conoció en la noche del martes cuando la pequeña cuyas siglas trascendieron como V.A.A fue llevada al Hospital Gutiérrez de La Plata desde su casa de El Dique (Ensenada).

La beba presentaba un cuadro de convulsión y murió minutos más tarde en el centro de salud ubicado en Diagonal 114 entre 39 y 40, mientras que los médicos indicaron que la pequeña tenía signos de maltrato y lesiones en sus zonas intimas compatibles con abusos sexuales.

Por disposición del Fiscal Martín Almirón (UFI 8 de La Plata), fueron imputados los padres de la niña que fueron identificados como Miguel Angel Allende, de 31 años, y María Jimena Vieras, de 24, mientras que también está involucrado en el caso el tío de la menor, Lucas Tomás Allende, de 27.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y este miércoles será clave el resultado de la autopsia para avanzar con la investigación, la información se sumará al expediente penal y al informe de los médicos.__IP__

En tanto, se indicó que el caso tuvo los primeros reportes en la Comisaría Tercera de Ensenada, además tomó intervención el Gabinete de investigadores de la DDI La Plata y se convocó a oficiales de Policía Científica.