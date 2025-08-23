En un tragico accidente vial en ruta 5 fallecen tres personas

En la mañana de este sábado se registró un violento accidente en la Ruta Nacional 5 en el partido de Pehuajo, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer internada en grave estado.

Conforme un informe de policia, publicado por el sitio Radio Magica Pehuajo, señala que Policía de Seguridad Comunal lamenta comunicar, que en el día de fecha, 23 de Agosto de 2025, se tomo conocimiento sobre un accidente de tránsito, ocurrido en ruta nacional Nro. 5, kilómetro 389,5 jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajo, interviniendo del siniestro un vehículo marca Fiat modelo Argo, abordado por cuatro ocupantes, en este caso una familia oriunda de Comodoro Rivadavia – Chubut, y un camión marca Fiat, modelo Iveco conducido por un masculino de 29 años de edad oriundo de Saladillo.