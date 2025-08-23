En un tragico accidente vial en ruta 5 fallecen tres personas
En la mañana de este sábado se registró un violento accidente en la Ruta Nacional 5 en el partido de Pehuajo, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer internada en grave estado.
Conforme un informe de policia, publicado por el sitio Radio Magica Pehuajo, señala que Policía de Seguridad Comunal lamenta comunicar, que en el día de fecha, 23 de Agosto de 2025, se tomo conocimiento sobre un accidente de tránsito, ocurrido en ruta nacional Nro. 5, kilómetro 389,5 jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajo, interviniendo del siniestro un vehículo marca Fiat modelo Argo, abordado por cuatro ocupantes, en este caso una familia oriunda de Comodoro Rivadavia – Chubut, y un camión marca Fiat, modelo Iveco conducido por un masculino de 29 años de edad oriundo de Saladillo.
Por las circunstancias del caso se investigan las causas del accidente, razón al impacto sufrido entre ambos rodados, originando que tres ocupantes del automóvil, un masculino de 40 años y dos menores fallecieron en el lugar, se traslada a una femenina de 35 años al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con heridas graves, el camión tras impacto se incendio en su totalidad, resultando el chofer ileso.
En consecuencia, se inician actuaciones carátuladas: TRIPLE HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES CULPOSAS, injerencia ante la UFI 8 de Pehuajo, a cargo del Sr. agente fiscal Dr. Schestrom Pablo Teodoro, Dpto. Judicial Trenque Lauquen. –
En el lugar del accidente, desempeña su labor personal de Dto. Tte. Sacani Rubén Oscar, personal de Policía de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajo, y Cuerpo de Bomberos Volunt
