En un municipio vecino a 9 de Julio, denuncian el robo de 52 terneros valuados en unos US$50.000

Un productor de la zona de Lincoln denunció el robo de 52 terneros valuados en cerca de US$50.000, en un caso que desconcierta por un dato clave: no aparecieron alambrados cortados ni tranqueras violentadas. La falta de rastros alimenta la sospecha de que la hacienda fue retirada con logística y no por una simple fuga.

Según contó el productor Gabriel Racca, primero pensó que los animales podían estar escondidos entre los juncos de un cañadón dentro del campo. Pero, tras revisar lote por lote y volver a encerrar la hacienda, confirmó que faltaban.

La última vez que había verificado que el rodeo estaba completo fue el 29 de abril, durante la vacunación contra la aftosa. En ese momento, el ganado fue encerrado y contado sin detectar anomalías.

El faltante salió a la luz a comienzos de junio, cuando volvieron a encerrar la hacienda para tareas sanitarias. “Cuando fuimos a encerrar de nuevo vimos que faltaba hacienda. Como algunas veces los animales se esconden en ese sector con juncos, pensamos que podían estar ahí. Volvimos el lunes, recorrimos todo y cuando terminamos de encerrar seguían faltando”, explicó.

En total, eran unos 52 terneros de recría, en su mayoría machos negros, colorados y caretas. Racca dijo que recorrió el perímetro, habló con vecinos y descartó que los animales hubieran pasado a campos linderos.

“No había roto un alambre, no estaban en el campo de al lado y tampoco había señales de que se hubieran escapado”, señaló. También remarcó que el establecimiento tiene alambrados renovados y en buen estado, sin torniquetas flojas ni daños visibles.

Ante esa situación, hizo la denuncia en la Patrulla Rural de Lincoln. Por ahora no hay personas identificadas y la investigación sigue abierta.

Para el productor, el volumen de animales faltantes hace difícil pensar en una salida accidental. “No es un robo de tres o cinco terneros. Son 52 animales. Esto parece algo más pensado, más armado”, sostuvo.

Racca cree que los terneros fueron cargados en un camión. El caso reavivó la preocupación por la inseguridad rural en la zona, donde otros productores también sufrieron episodios similares en los últimos años.

Mientras espera avances en la investigación, ya piensa en reforzar la seguridad del campo. Entre las medidas que evalúa están la instalación de nuevas cámaras y la coordinación con vecinos para controlar el acceso por un camino secundario que usan los establecimientos de la zona.

“Ahora vamos a poner cámaras y trabajar con los vecinos para tener más control de quién entra y sale. Después de algo así, uno tiene que tratar de prevenir que vuelva a pasar”, concluyó.