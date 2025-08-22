En Provincia buscan regular por ley los establecimientos dedicados a la cría de perros

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para regularizar los establecimientos dedicados a la cría de perros, con el objetivo de proteger el bienestar animal, la salud humana y el medio ambiente. Mediante esta iniciativa se busca ordenar la diversidad de normativas municipales existentes, las cuales varían según cada municipio.

«Mediante esta iniciativa, la cual consensuamos con distintos actores involucrados, buscamos priorizar el binestar animal, estableciendo parámetros que deben cumplir los criaderos de perros en nuestra provincia», expresó al respecto Vaccarezza.

Detalles

El proyecto en cuestión fija que cada establecimiento deberá contar con su habilitación correspondiente, emitida por el municipio, y la dirección técnica de un profesional de la Medicina Veterinaria.

Además, se establecen ciertas condiciones de infraestructura, en lo que refiere a «materiales utilizados en la construcción, espacio asignado para el alojamiento de los perros, caniles, dimensiones mínimas de caniles, enfermería, sala de maternidad, circuitos de esparcimiento, eliminación de excrementos y aguas residuales, número máximo de animales alojados y todo otro dato de interés».

En cuanto a las responsabilidades de los titulares de los establecimientos comprendidos en la presente norma, los mismos deberán «cumplir y hacer cumplir las condiciones edilicias y de funcionamiento que establezca la reglamentación»; «acatar y garantizar las normas de bienestar animal»; y «respetar las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento».

Por último, en caso de no cumplirse con las normas de la presente ley, se aplicarán distintas infracciones, que van desde el apercibimiento y multa, hasta la suspensión de la habilitación, del establecimiento, o secuestro de los animales, con orden judicial previa.