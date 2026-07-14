En Positivo: El cultivo de girasol consolida su crecimiento con un récord global en Argentina el complejo duplica sus exportaciones

En base al informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicado el 10 de julio de 2026, la Asoc.Argentina de Girasol -dio a conocer su Informe de Coyuntura de julio, elaborado por su asesor económico, Lic. Jorge Ingaramo, en el que destacó el espectacular salto proyectado para el mercado mundial del girasol en la nueva campaña, conviviendo con un dinamismo exportador inédito y un ritmo de procesamiento récord en el plano local.

A nivel global, el USDA proyecta un incremento del 13,4% en la producción mundial de girasol en comparación con la campaña anterior, alcanzando la cifra de 62,66 millones de toneladas (MT). Este volumen supera en un 10,2% al récord previo registrado en la campaña 2021/22. Paralelamente, la molienda global (crushing) ascenderá un 11,6% hasta las 55,81 MT, superando en un 6,8% el récord previo de la campaña 2023/24.

Este fuerte repunte productivo está traccionado principalmente por los competidores del hemisferio Norte. La producción consolidada de Ucrania, Rusia y la Unión Europea pasará de 37,16 MT a 43,50 MT, registrando una suba conjunta del 17,1% (+6,34 MT). Ucrania crecerá un 18,2% interanual para ubicarse en 13 MT, Rusia subirá a 20,7 MT (+18,3%) y la Unión Europea trepará a 9,8 MT (+13,2%).

A pesar de la mayor oferta del Norte, la cadena del girasol argentino muestra una solidez extraordinaria. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), basados en fuentes de INDEC, el complejo girasol exportó durante el período enero-mayo de 2026 la suma de U$S1.674,1 millones, lo que representa una impactante suba interanual del 126,1%. El sector ya representa el 7,6% de las ventas externas totales del agro, superando con creces el crecimiento promedio del total agroindustrial, que se ubicó en el 17,1%.

El dinamismo de la industria local queda en evidencia con los datos de molienda: en marzo de 2026 se registró un récord histórico mensual de 565.000 toneladas procesadas. En el acumulado enero-mayo, el crushing de girasol alcanzó las 2,322 MT, marcando un incremento interanual del 32,8%.

Asimismo, los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura muestran un firme ritmo de comercialización. Al 1 de julio, las compras de girasol de la campaña local 2024/25 suman 3,94 MT (un 38% más que a igual fecha del ciclo previo), restando fijar precio únicamente para el 4,8%. Para la campaña 2025/26, las compras anticipadas ya computan 4,34 MT, con un incremento interanual del 42,5%, manteniéndose a fijar un 8,1% (frente al 11,4% del año anterior).

Con vistas a la campaña venidera, el USDA proyecta que la producción argentina crecerá de 7,4 MT (ciclo 2025/26) a 8,0 MT para el ciclo 2026/27, marcando una suba del 8,1%. Por su parte la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que estimó 6,6 MT para la campaña 2025/26, es decir, 800.000 toneladas por debajo del número que maneja el organismo estadounidense.

El Informe repasó las cotizaciones vigentes informadas por los mercados y las principales bolsas, remarcando un escenario de valores atractivos, pero con tendencia a la moderación futura por el incremento de stocks:

Precios Locales del Grano

De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al 7 de julio el valor Cámara Rosario se situó en $/tn 667.350 (aproximadamente U$S/tn 451 al Tipo de Cambio Divisa Banco Nación de $/U$S 1.479), lo que representa una mejora del 5,6% respecto al mes previo. En los puertos de Quequén y Bahía Blanca, los valores Cámara se sostienen en U$S/tn 400. Para las fábricas de San Lorenzo, San Jerónimo y Ricardone se registraron valores de U$S/tn 420, ascendiendo a U$S/tn 430 para el girasol Alto Oleico en estas últimas terminales.

Precios del Aceite FOB Local: Según la Bolsa de Cereales, las cotizaciones FOB locales se ubicaron en U$S/tn 1.314 para julio, descendiendo a U$S/tn 1.288 para noviembre, y proyectándose en U$S/tn 1.280 para el período enero-mayo de 2027. La Secretaría de Agricultura publicó valores en línea: U$S/tn 1.320 para julio-septiembre y U$S/tn 1.295 de octubre en adelante.

Precios Internacionales (Rotterdam): La BCR reportó valores CIF Rotterdam para el aceite de girasol de U$S/tn 1.475 para agosto de 2026, U$S/tn 1.370 para octubre-diciembre, y U$S/tn 1.345 para el trimestre enero-marzo de 2027.

Participación de Mercado y Comercio Internacional

Dueño de una formidable recuperación productiva de la región del Mar Negro, las relaciones stocks/consumo sufrirán modificaciones. Para el grano de girasol, dicha relación mundial sube del 5,7% al 7,5%, y para el aceite de girasol aumenta del 12,5% al 13,5%. El USDA prevé que las exportaciones argentinas de aceite se mantengan firmes en 1,925 MT para la campaña actual y que escalen a 2,05 MT en la nueva campaña.

No obstante, dada la fuerte competencia, la participación de Argentina en el comercio mundial de aceite caería levemente del 14,1% al 13,1%. Por su parte, Ucrania reducirá su participación del 32,0% al 31,4% (exportando 4,9 MT), mientras que Rusia incrementará su cuota de mercado del 30,7% al 32,0% (alcanzando exportaciones por 5,0 MT).