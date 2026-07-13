Basquetbol: Se disputo la primera fecha del Torneo Clausura

Comenzó el jueves pasado la disputa del Torneo Clausura de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, correspondiendo a los equipos del Club Atlético 9 de Julio enfrentar en la ciudad de 25 de Mayo a los del Club Sportivo, que no presenta la categoría juveniles.

En primer término jugaron los equipos de Minibasquet, categoría Promocional. A continuación, se enfrentaron los Infantiles, en partido muy parejo, sacando la visita un tanto de ventaja en los dos primeros cuartos y un punto en cada uno de los dos cuartos finales, terminando con triunfo 46 a 43, importante para el Club Atlético porque en el Apertura había perdido 35 a 28, mostrando cómo ha progresado.

Y finalmente se enfrentaron los equipos de Cadetes, con una magnífica actuación Millonaria, sacando amplias ventajas en los tres primeros cuartos, con importantes tareas de Gonzalo Leal, con 23 tantos y de Bautista Escriba, con 20, formando el equipo ganador con D. Spatafora, A. Díaz, V. Tello, J. Núñez, M. Baldes, G. Leal 23; F. Chuma, E. Cano 2, J. Belloni 5, J. Leal, F. Fage 8 y B. Escriba 20. DT Juan P. Merico.

El sábado próximo, por la segunda fecha, el Club Atlético recibe desde las 10 hs a las cuatro categorías del Club Los Millonarios, de Bragado.