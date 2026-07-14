Ganadería Posible, un novedoso proyecto que busca redefinir la agenda ganadera argentina cuidando el medio ambiente

Una Jornada ganadera “Tranqueras abiertas” organizada por Crea Región Sur de Santa Fe en el Establecimiento Hilda Ocha SA en El Trébol, donde el Ing. Agr. Pablo Cañada, analista en la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, y del Área de Gestión Ambiental de la FAUBA, presentó el proyecto a un centenar de productores ganaderos, bajo la premisa de «mayor producción, menor intensidad de gases de efecto invernadero(GEI)».

Bajo esta mirada se está desarrollando en Argentina el proyecto Ganadería Responsable. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Climate & Clean Air Coalition, y lo lidera la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). La idea es incentivar a la ganadería bovina de carne buscando producir más y mejor, alineados con la reducción de la intensidad de las emisiones de metano que se pide a nivel mundial, pero instalando una agenda propia, resaltaron en la jornada en el sur santafecino.

“Ganadería Posible persigue el objetivo de entregarle al Gobierno Nacional, más precisamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, una hoja de ruta que indique el camino hacia donde podemos conducir la ganadería del país.

Segun Cañada, esto «es una hoja de ruta hacia adelante, hay proyectos que ya están corriendo como Visec, en el cual no tenemos injerencia. En Ganadería Posible los productores tienen voz y están invitados a participar con sus propuestas y miradas para buscar un camino productivo y sustentable para la actividad. Ademas está alineado con la agenda internacional donde tenemos un desafío y una oportunidad», apunto el expositor en la jornada CREA.

Ahora, el desafío consiste en poder mostrar cómo es la ganadería en Argentina y la oportunidad consiste en estar alineados con las políticas internacionales, pero con nuestra propia agenda”, puntualizo.

Medir GEI por cada kilo de carne producida:

“Por ejemplo cuando se habla de metano y de intensidad de gases de efecto invernadero, nosotros lo tomamos, pero no como la única métrica a considerar. Cuando uno habla de emisión se incluyen los gases que van hacia la atmósfera como los que se secuestran en suelos o en otros sumideros. La intensidad implica conocer cuantos de esos gases de efecto invernadero (GEI) se producen por una unidad de producto. En nuestro caso eso es GEI por cada kilo de carne producida. Y si además tenemos buenos sumideros, baja la emisión medida. Tenemos que lograr nuestros propios datos, esto le va a permitir al Gobierno, defender con números y propuestas, la agenda ganadera argentina”.

¿Cómo se financia Ganadería Posible?

“El Proyecto Ganadería Posible está financiado 100% por un Programa de Naciones Unidas. Nosotros aún estamos en la primera etapa del proyecto. Nuestros vecinos Uruguay y Brasil ya pasaron por esta primera etapa y lograron el financiamiento con los datos de esa primera etapa. Hay potencial para buscar financiamiento y mejorar nuestra ganadería sin que los fondos salgan del sector productivo ni del gobierno”, agregó

Ganadería Posible busca delinear la ganadería en todo el país, el movimiento CREA lo está implementando, pero la invitación a participar es abierta a todo el sector. Los canales de comunicación son institucionales y puede ser por medio de las Asociaciones Gremiales o las Sociedades Rurales de cada región, también en INTA y Universidades.