Emprendedurismo: Convocan a participar en el aprendizaje del desarrollo de Videos Juegos

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a jóvenes interesados en el mundo de la tecnología y los videojuegos a participar del curso gratuito “Desarrollo de Videojuegos”, una propuesta destinada a brindar herramientas para la creación de un prototipo jugable.

La capacitación está orientada a estudiantes que se encuentren cursando los últimos años de la Educación Secundaria o a quienes hayan egresado recientemente (16 años como mínimo), ofreciendo una oportunidad de formación en una industria con amplio crecimiento y nuevas posibilidades laborales.

El curso se desarrollará bajo modalidad virtual en la mayoría de sus encuentros, mientras que contará con tres instancias presenciales, incluyendo la primera clase, que tendrá lugar en el Polo Socioproductivo San Cayetano. Estas jornadas presenciales tendrán una duración una hora mayor que los encuentros virtuales.

Entre los contenidos previstos se incluyen una introducción al desarrollo de videojuegos, diseño lúdico, programación inicial y la realización de un proyecto final.

La propuesta se lleva adelante en el marco del programa “CLIC” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 6 de agosto completando el formulario disponible en: https://forms.gle/U2xLBypPhYUTKU1EA

Desde el Municipio se continúa promoviendo el acceso a capacitaciones vinculadas a la innovación, la tecnología y las nuevas herramientas digitales para la formación de los jóvenes.