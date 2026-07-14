Banca Ciudadana: En 9 de Julio piden por un nuevo edificio para la Escuela Especial Nº501

En las ultimas horas se conoció por parte de un grupo de familias, que se manifestaron auto convocadas y que peticionan a las autoridades políticas y de Educación, un nuevo edificio para la Escuela de Educación Especial Nº 501.

Ello llevo a las mismas en su organización en primer lugar en llevar el pedido ante el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, y para lo cual este jueves 16 habrán de hacer uso de la denominada Banca Ciudadana en el legislativo, donde a las 18:30hs., harán expondrán la situación que los ocupa.

Conforme difundieron, durante la exposición se presentara el proyecto del «Pedido de Una Escuela Especial para 9 de Julio. Buscamos visualizar la necesidad de contar con un nuevo edificio adecuado que garantice mejores condiciones para la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad, para lo cual buscan promover el acompañamiento de la ciudadanía nuevejuliense.