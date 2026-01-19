En otro violento accidente vial, fallecen dos personas en Bragado

Esta mañana los Bomberos Voluntarios de Bragado junto con personal policial, fueron comisionados a la ruta 46, alturab del paraje Santo Domingo donde se había producido un accidente.

Cerca de las 9.00 horas de hoy por causas que se deben establecer chocaron de manera frontal dos camionetas, con el luctuoso saldo de dos personas muertas.

Se trata de una camioneta Amarok que manejaba Damian Melo, de 47 años, acompañado Luis Herrera, ambos de 25 de Mayo. El conductor sufrió hematoma de pulmón y fractura de costillas, en tanto el acompañante falleció.

En el otro rodado, que circulaba en dirección contraria, se movilizaban en una Toyota Hilux, Florencia González de 31 años, la conductora, junto con Stella Maria Correa de 61 años, quien falleció mientras era operada en el Hospital de Bragado a causa de graves lesiones en el abdomen y Aaron Tort de 23 años, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, todos domiciliados en Ayacucho.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Policía Científica y la doctora Melina Cavelli. La ruta permaneció totalmente cortada al tránsito, con un operativo a cargo de Vial y personal de la EPC Bragado, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Fuente e imagen: Bragado es Noticias / Bragado TV