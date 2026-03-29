En Olavarría llovieron 150 milímetros y hay barrios bajo agua. El alerta naranja se dará durante la mañana de hoy

El Municipio informa que, debido a los más de 150 milímetros registrados en las últimas horas, los barrios más afectados fueron 10 de Junio, Sarmiento Norte, Hipólito Yrigoyen, Eucaliptus, Manuel Belgrano y Provincias Argentinas y la localidad de Recalde.

En ese marco, se realizaron cortes preventivos para restringir la circulación en los sectores más comprometidos. Asimismo, se dio respuesta a los llamados ingresados a través de la línea 911, Vecinos en Red y el cuartel de Bomberos.

Se informa que actualmente una familia se encuentra evacuada en Recalde. Varios de los llamados recibidos estuvieron relacionados con vehículos varados por el agua.

Ante el alerta naranja vigente se recomienda:

– No realizar actividades al aire libre

– Evitar circular por calles anegadas

– Mantener los celulares cargados

– Permanecer dentro de construcciones cerradas (casas o edificios)

– Mantenerse alejado de artefactos eléctricos

– En caso de estar en un vehículo, permanecer en su interior

– Cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda

– No sacar residuos a la vía pública y evitar la presencia de elementos que impidan el drenaje (incluidos materiales de construcción)

– Mantener la limpieza de canaletas de techo y desagües de patios internos

– No acercarse ni tocar cables caídos en la vía pública

– Asegurar o retirar elementos que puedan caer desde altura (por ejemplo, macetas o chapas).

Por último el Servicio Meteorológico Nacional informó lluvias para toda la semana.

Fuente e imagenes: Sergio De Pino / Infocielo