En ocho meses, las DJVE superaron las 70 millones de toneladas

El registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) acumuló entre enero y agosto de 2025 un total de 70.012.745 toneladas, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Se trata de un récord histórico, que supera el máximo previo de 66,4 millones de toneladas para igual período, y que además se ubica casi 10 millones por encima del promedio de los últimos cinco años (60,7 millones).

El dato refleja el excepcional desempeño del complejo agroexportador argentino en un contexto internacional de alta demanda de alimentos. El dinamismo del sector no solo responde al empuje productivo y al uso de tecnología en el campo.

Desde la Secretaría señalaron además que responde también «a la consolidación de los canales comerciales externos y a la competitividad de la oferta nacional». «Con este resultado, la agroindustria reafirma su papel como principal generador de divisas del país y como pieza estratégica en el desarrollo económico», expresaron desde la cartera agropecuaria.

El récord de DJVE confirma la capacidad de respuesta del sector ante el escenario global, al tiempo que consolida la posición de la Argentina como proveedor clave en los mercados internacionales.