En medio de una crisis por inundación en 9 de Julio, funcionarios de Hidráulica se dan el “lujo” de no participar de la reunión del Comité de Cuenca Local

En la mañana de este lunes 25 la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile convoco a una reunión del Comité de cuenca local, con la participación de integrantes de la AER INTA 9 de Julio, la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Dudignac, Sociedad Rural de 9 de Julio, concejales y de funcionarios municipales, además fue convocada la oficina de Hidráulica con asiento en 9 de Julio, perteneciente a la Zona 2 de la provincia de Buenos Aires.

La reunión había sido solicitada por Sociedad Rural de 9 de Julio, comento Nicolas Capriroli, productor rural y miembro de comisión directiva de la entidad rural, en declaraciones periodísticas al canal de noticias Suma Play de esta ciudad.

Capriroli explico que dicho comité está creado por ordenanza hace mucho tiempo y la ordenanza se actualizó por pedido nuestro hace varios meses, pero no se había llamado a la reunión”, detallo.

La situación en el partido de 9 de Julio cada vez desespera a medida que pasan los días. La lluvia de más de 100 mms. la pasada semana (martes 19/8) complico más aun el panorama cuando se está a 20 días de tener que comenzar a sembrar, y la mayor problemática es que los contratistas, productores y proveedores de insumos al campo no tienen caminos. El agua está estancada, no corre, aseguran productores cada vez que hablan con El Regional Digital.

Volviendo a la reunión del Comité de Cuenca local, Capriroli informo que con el trabajo de los referentes de los cuarteles para para hacer un seguimiento de camino fortalecer para uso de los productores con las necesidades que ello tiene, también se sumaron algunas reuniones virtuales con Hidráulica y con la Autoridad del Agua, a lo que le pedimos a la intendente que llame a esta reunión, puntualizó el directivo de Sociedad Rural de 9 de Julio.

Ante la consulta por parte del medio periodístico sobre quienes estuvieron, Nicolas Capriroli informo que entidades estuvieron, pero lamento que faltaran desde la Dirección de Hidráulica 9 de Julio, cuyo jefe es el Ing. Battistella(hijo del ex intendente). “No hable directamente con ellos, pero reclamamos su presencia en la reunión de ellos de antemano, pues sabíamos que podían no llegar a venir, porque de también tendrían que ir a otros distritos, según expresaron.

Molesto por esto, Capriroli, dijo “A mí me gustaría preguntarles, ya que estamos acá, lo dije en la reunión, cuál partido de su región está más complicada, porque en realidad, la región de Hidráulica a la que ellos representan no está el partido de Carlos Casares, que es de la regional de Trenque Lauquen, ni está el de 25 de mayo, ni el de Bolívar, que son de La Flores. Así que la verdad es que no lo entiendo, porque una reunión en la que nos juntamos para ver temas de índole técnico para mandar el agua hacia donde, vamos a limpiar el canal, que son los reclamos que le llevamos, y de caminos que precisamos tener para la producción, que son los mismos que venimos charlando hace un tiempo, elaborado a partir de la reunión esta con referentes de cuarteles, pero después necesitamos la resolución técnica, se quejó el productor rural.

Según versión dijo Capriroli, la resolución técnica se va a dar en el Comité Cuenca Regional, en el cual el presidente del Comité Cuenca es el intendente de Carlos Casares y la vicepresidenta es nuestra intendente, y algún día se van a reunir e ir a Hidráulica, pero son todas burocracias, lamento.

Mas adelante en el dialogo Capriroli reclamo que se necesita un técnico, ya que en esta emergencia la verdad precisamos solucionar y avanzar más rápido, apunto.