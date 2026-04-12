En la primera noche de Sazon 2026, se conto con un muy buen marco de publico y mucho trabajo de los gastronómicos

La tercera edición de “Sazón” 2026, la feria gastronómica que se desarrolla en el centro de la ciudad, con la organización de la Municipalidad de Nueve de Julio, y el acompañamiento de la Camara de Comercio de Industria de 9 de Julio tuvo en su primera jornada de las dos que tiene el evento, un gran movimiento de público durante toda la jornada.

Desde las primeras horas de la tarde y hasta la noche, vecinos y visitantes se acercaron masivamente para disfrutar de la propuesta, recorriendo los distintos stands, degustando una amplia variedad de sabores y acompañando cada uno de los espectáculos programados en el escenario principal.

Al respecto, Cecilia Fusari, desde la Sub Secretaria de Producción y empleo del Municipio, quien estuvo al frente de toda la organización destaco en dialogo con El Regional Digital, vivir mucha satisfaccion por el desarrollo y el acompañamiento.

Fusari destaco que si comparamos con las dos anteriores, vemos que se creció en un mayor espacio, se sumo la cuada de Mitre entre Libertad y Robbio, dando valor comercial en la fiesta. dos jornadas completas, crecimiento de la oferta gastronomica y la sumatoria de otros tipos de comercios, que ven en Sazon una oportunidad para mostrarse, destaco la funcionaria municipal.

Desde el municipio destacaron que el paseo gastronómico volvió a destacarse por su diversidad y calidad, con la participación de emprendedores, elaboradores, comercios e instituciones del distrito, quienes ofrecieron productos con identidad local y una excelente respuesta del público.

La importante concurrencia generó, incluso, que tanto los expositores privados como los representantes de fiestas populares del distrito debieran reponer sus stocks en varias oportunidades, ante la alta demanda registrada a lo largo de toda la jornada.

En paralelo, la grilla artística tuvo una gran recepción, con presentaciones que convocaron a numerosos espectadores y aportaron un clima festivo que se mantuvo durante todo el día.

Hoy domingo 12

La propuesta continuará hoy domingo, con una nueva jornada pensada para toda la familia, que incluirá más opciones gastronómicas, espacios recreativos y espectáculos en vivo, consolidando a “Sazón” como uno de los eventos más convocantes del calendario local.

A partir de las 17 horas, subirán al escenario la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y La Mily Folclore, completando un fin de semana con música en vivo y propuestas para todos los gustos.

Desde el municipio se invita a la comunidad a seguir participando de esta fiesta que promueve el encuentro, la cultura y el desarrollo de los actores gastronómicos de Nueve de Julio.