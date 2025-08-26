En la Liga de Newcom de Clubes, el Club Atlético ganó sus 4 partidos en Las Flores

El equipo de Newcom femenino +50 compitió este último fin de semana en la ciudad de Las Flores, donde de los cuatro partidos disputados en la quinta fecha del Torneo de la Liga Provincial de Clubes que se viene desarrollando en esta ciudad, gano sus cuarto partidos.

Por la mañana gano al conjunto de la ciudad de Tigre, por 15 a 10 y 15 a 13; y por la tarde, en un partido un poco más parejo venció al de Ramallo 17 a 15 y 15 a 13; luego, logró una victoria ante el de Mar del Plata, con un gran primer período al frente por 15 a 4, pero no pudo sostener su nivel y perdió el segundo 15 a 12, recuperándolo en el definitivo, y en el último partido de la jornada, superó al local en el primer período por 15 a 11, pero en el siguiente, con trámite parejo se impuso Las Flores por 15 a 13 y fueron al tercero donde jugando mejor se impuso el conjunto de 9 de Julio por 11 a 9.

Al cabo de la 5ª jornada, cada una con cuatro partidos, lidera las posiciones de la Liga Provincial el Club Atlético, con 49 puntos y le siguen, el de C.Tejedor con 47, de Las Flores con 44, igual que el de Ramallo, el de Tigre con 40, el de Berazategui con 39, el de Tapalqué con 37, el de Tandil con 28, el de Laprida 25 y el de Mar del Plata con 22.

Este mismo equipo del Club Atlético, participará el próximo fin de semana en el Torneo Provincial que organiza la FEVA, en este caso, en el gimnasio del C.E.F. N° 101 de nuestra ciudad.

El conjunto Nuevejuliense formó con Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Corina Logioco, Silvina Giménez, Fanny Mortarini, Silvia Aguiñaga