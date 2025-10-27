En la Cuarta Sección, La Libertad Avanza se impuso en 17 distritos
En contraposición con lo que sucedió el, pasado 7 de septiembre, LLA se impuso con una contundente victoria en la Cuarta Sección en las elecciones legislativas de este domingo.
Según los resultados oficiales que se conocieron este domingo, el oficialismo nacional se impuso en 17 de los 19 distritos de la cuarta sección. Sólo Fuerza Patria pudo sostener buenos resultados en General Pinto y Carlos Tejedor.
Las elecciones legislativas de octubre de 2026 dejaron un mapa político claramente dividido en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria logró imponerse en 36 municipios de 135, en su mayoría del conurbano, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se quedó con la mayoría restante de los distritos, consolidando su peso en amplias zonas del territorio provincial.
Entre los municipios donde Fuerza Patria ganó se destacan varios bastiones históricos del peronismo y zonas urbanas densamente pobladas: La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Quilmes y San Martín.
También obtuvo victorias en localidades del interior bonaerense, como Benito Juárez, General Guido, Castelli, Pila, General Paz, General Pinto, General Las Heras, Colón y Carlos Tejedor, entre otros.
Cuarta Seccion Electoral.
9 de Julio
La libertad Avanza 14.833
Fuerza Patria: 7.942
Junin
La Libertad Avanza 26.212
Fuerza Patria 18.992
Carlos Casares
La Libertad Avanza 6.683
Fuerza Patria 4.098
Gral. Viamonte
La Libertad Avanza 4.815
Fuerza Patria 4.492
Chivilcoy
La Libertad Avanza 16.518
Fuerza Patria 12.950
Bragado
LA Libertad Avanza 11.636
Fuerza Patria 8.310
Pehuajo
La Libertad Avanza 11.637
Fuerza Patria 9.854
Trenque Lauquen
La Libertad Avanza 13.792
Fuerza Patria 7.341
Rivadavia
La Libertad Avanza 4.688
Fuerza Patria 3.175
Carlos Tejedor
Fuerza Patria 3.338
La Libertad Avanza 2.788
Florentino Amehgino
Libertad 2.656
Fuerza Patria 2.007
Gral. Pinto
Fuerza Patria 3.529
La Libertad Avanza 3.057
Lincoln
La Libertad Avanza 13.172
Fuerza Patria 7.446
Leandro N. Alem
La Libertad Avanza 4.795
Fuerza Patria 4.330
Gral. Arenales
La libertad Avanza 5.242
Fuerza Patria 3.130
Chacabuco
La Libertad Avanza 12.895
Fuerza Patria 12.493
Alberti
La Libertad Avanza 3.198
Fuerza Patria 2.514
Hipolito Hirigoyen
La Libertad Avanza 2.532
Fuerza Patria 1.767
Gral. Villegas
La Libertad Avanza 8.680
Fuerza Patria 4.247
Deja un comentario