En la Cuarta Sección, La Libertad Avanza se impuso en 17 distritos

En contraposición con lo que sucedió el, pasado 7 de septiembre, LLA se impuso con una contundente victoria en la Cuarta Sección en las elecciones legislativas de este domingo.

Según los resultados oficiales que se conocieron este domingo, el oficialismo nacional se impuso en 17 de los 19 distritos de la cuarta sección. Sólo Fuerza Patria pudo sostener buenos resultados en General Pinto y Carlos Tejedor.

Las elecciones legislativas de octubre de 2026 dejaron un mapa político claramente dividido en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria logró imponerse en 36 municipios de 135, en su mayoría del conurbano, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se quedó con la mayoría restante de los distritos, consolidando su peso en amplias zonas del territorio provincial.

Entre los municipios donde Fuerza Patria ganó se destacan varios bastiones históricos del peronismo y zonas urbanas densamente pobladas: La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Quilmes y San Martín.

También obtuvo victorias en localidades del interior bonaerense, como Benito Juárez, General Guido, Castelli, Pila, General Paz, General Pinto, General Las Heras, Colón y Carlos Tejedor, entre otros.

Cuarta Seccion Electoral.

9 de Julio

La libertad Avanza 14.833

Fuerza Patria:  7.942

Junin

La Libertad Avanza 26.212

Fuerza Patria 18.992

Carlos Casares

La Libertad Avanza 6.683

Fuerza Patria 4.098

Gral. Viamonte

La Libertad Avanza  4.815

Fuerza Patria   4.492

Chivilcoy

La Libertad Avanza  16.518

Fuerza Patria  12.950

Bragado

LA Libertad Avanza   11.636

Fuerza Patria 8.310

Pehuajo

La Libertad Avanza   11.637

Fuerza Patria 9.854

Trenque Lauquen 

La Libertad Avanza 13.792

Fuerza Patria 7.341

Rivadavia

La Libertad Avanza  4.688

Fuerza Patria  3.175

Carlos Tejedor

Fuerza Patria   3.338

La Libertad Avanza  2.788

Florentino Amehgino

Libertad   2.656

Fuerza Patria  2.007

Gral. Pinto

Fuerza Patria   3.529

La Libertad Avanza  3.057

Lincoln

La Libertad Avanza    13.172

Fuerza Patria    7.446

Leandro N. Alem

La Libertad Avanza   4.795

Fuerza Patria   4.330

Gral. Arenales

La libertad Avanza  5.242

Fuerza Patria 3.130

Chacabuco

La Libertad Avanza  12.895

Fuerza Patria  12.493

Alberti

La Libertad Avanza  3.198

Fuerza Patria  2.514

Hipolito Hirigoyen 

La Libertad Avanza 2.532

Fuerza Patria  1.767

Gral. Villegas

La Libertad Avanza  8.680

Fuerza Patria  4.247

 

 

 

 

 

