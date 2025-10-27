En la Cuarta Sección, La Libertad Avanza se impuso en 17 distritos

En contraposición con lo que sucedió el, pasado 7 de septiembre, LLA se impuso con una contundente victoria en la Cuarta Sección en las elecciones legislativas de este domingo.

Según los resultados oficiales que se conocieron este domingo, el oficialismo nacional se impuso en 17 de los 19 distritos de la cuarta sección. Sólo Fuerza Patria pudo sostener buenos resultados en General Pinto y Carlos Tejedor.

Las elecciones legislativas de octubre de 2026 dejaron un mapa político claramente dividido en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria logró imponerse en 36 municipios de 135, en su mayoría del conurbano, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se quedó con la mayoría restante de los distritos, consolidando su peso en amplias zonas del territorio provincial.

Entre los municipios donde Fuerza Patria ganó se destacan varios bastiones históricos del peronismo y zonas urbanas densamente pobladas: La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Quilmes y San Martín.

También obtuvo victorias en localidades del interior bonaerense, como Benito Juárez, General Guido, Castelli, Pila, General Paz, General Pinto, General Las Heras, Colón y Carlos Tejedor, entre otros.

Cuarta Seccion Electoral.

9 de Julio

La libertad Avanza 14.833 Fuerza Patria: 7.942

Junin

La Libertad Avanza 26.212 Fuerza Patria 18.992

Carlos Casares

La Libertad Avanza 6.683 Fuerza Patria 4.098

Gral. Viamonte

La Libertad Avanza 4.815 Fuerza Patria 4.492

Chivilcoy

La Libertad Avanza 16.518 Fuerza Patria 12.950

Bragado

LA Libertad Avanza 11.636 Fuerza Patria 8.310

Pehuajo

La Libertad Avanza 11.637 Fuerza Patria 9.854

Trenque Lauquen

La Libertad Avanza 13.792 Fuerza Patria 7.341

Rivadavia

La Libertad Avanza 4.688 Fuerza Patria 3.175

Carlos Tejedor

Fuerza Patria 3.338 La Libertad Avanza 2.788

Florentino Amehgino

Libertad 2.656 Fuerza Patria 2.007

Gral. Pinto

Fuerza Patria 3.529 La Libertad Avanza 3.057

Lincoln

La Libertad Avanza 13.172 Fuerza Patria 7.446

Leandro N. Alem

La Libertad Avanza 4.795 Fuerza Patria 4.330

Gral. Arenales

La libertad Avanza 5.242 Fuerza Patria 3.130

Chacabuco

La Libertad Avanza 12.895 Fuerza Patria 12.493

Alberti

La Libertad Avanza 3.198 Fuerza Patria 2.514

Hipolito Hirigoyen

La Libertad Avanza 2.532 Fuerza Patria 1.767

Gral. Villegas