“En la Cooperativa Mariano Moreno hay mil millones de pesos para atrás, alguien tiene idea de lo que significa ello, nadie se hace cargo”

La Cooperativa Eléctrico y de Servicios Mariano Moreno tendrá el próximo 12 de marzo dentro de su estatuto, la elección de Delegados Distritales, de los cuales solo tres accederán por la renovación que se da, al Consejo de Administración de la entidad de calle Mendoza 390.

En este ejercicio y de cara a las elecciones se presentan cuatro listas, una de ellas la “Celeste” con una larga trayectoria de trabajo tanto dentro como fuera de la CEyS Mariano Moreno.

Mientras se espera la confirmación de las cuatro listas por parte de la Junta Electoral de la CEyS, el ex presidente del Consejo de Administración y ex Delegado de la entidad, Omar Malondra dejo su mirada y análisis acerca del presente de la entidad cooperativa.

Malondra manifestó que aún espera la respuesta de la Justicia acerca de la acusación judicial que tanto él como los ex consejeros Carmen Castagnino y Alfredo Poggi tienen en su contra, “ya que la denuncia que nosotros mismos habíamos iniciado por la faltante de cheques, el actual Consejo de la Cooperativa, da vuelta la denuncia y un nuevo abogado escribe una fábula sin argumento de página y media, y dice que inventamos una compra para sacar unos cheques, todas falacias y las pruebas están presentadas ante la justicia desde febrero de 2019”, recordó Malondra en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

“Yo le agradezco siempre a la gente, ya que más allá de que nos hallan tirado un tren de mentiras enzima, la gente siguió acompañando y participando en la lista. En otros momentos, listas que perdieron la elección desaparecieron, en nuestro caso se fortaleció con la participación ciudadana por la defensa de la Cooperativa”, apunto.

“Ante esto estamos proscripto de participar pero no de pertenecer a un espacio que precisamente en enero último cumplió 27 años. En si la Lista Celeste tiene una historia de 27 años de trabajo y acompañamiento en el proceso de la Ceys Mariano Moreno, y algunos de sus fundadores hoy siguen bregando por el bien de la Cooperativa”, comento y agrego que “si hay alguien que tiene varias asambleas en sus espaldas, desde la época en que las asambleas se hacían de forma directa, y que él iba para ver qué pasaba, ese es nuestro convecino Carlos De Sogos, que actualmente sigue siendo integrante de la lista, subrayo Malondra.

Deuda de 500 millones en la CEyS Mariano Moreno

Omar Malondra recordó en el dialogo radial que “en abril del 2018 cuando se realiza la Asamblea de Balance y Memoria, había con 53 millones de pesos disponibles que al nivel inflacionario que se ha venido teniendo, con una actualización, nuestra cooperativa debería contar con unos 500 millones, sin embargo hay una deuda, dicho por el Contador de la Cooperativa en la Asamblea extraordinaria de noviembre 2022, hay una deuda de 500 millones y ya están vendiendo las joyas de la abuela”, grafico, dando cuenta de la venta de un bien de la entidad.

Según denuncio Malondra “en la Cooperativa Mariano Moreno hay mil millones de pesos para atrás, alguien tiene idea de lo que significa ello, nadie se hace cargo. Podemos salir a decir que se hizo todo bien. Que tienen proyectos de importancia. Según información oficial de la Cooperativa se invirtieron 51 millones en hacer 10 casas, ahora tienen que esperar 20 años para recuperar ese dinero. Es poco seria la administración que aplicaron en la Cooperativa”, afirmo el referente de Lista Celeste.

De cara a la elección del próximo 12 de marzo, Malondra recordó que los candidatos a Delegados de la Lista Celeste tienen muy en claro el trabajo que deberán afrontar si logran la mayoría de electores para la Asamblea. Tenemos una historia de cómo afrontar ciertas crisis en la Cooperativa y hemos siempre sacado adelante la Cooperativa Mariano Moreno. Ahora si me preguntas a mi, yo no tengo ganas de entrar a la cooperativa, ya que no es un fierro caliente, sino derretido”, grafico.

Porque votar Lista Celeste

Finalmente, Omar Malondra enumero algunos ítems de porque votar la Lista Celeste, e indico «nuestra lista son gente de laburo, de diferentes ideologías. Sus integrantes son personas que provienen de instituciones intermedias, y donde convivimos muy bien, con una preocupación en común; la situación de la Cooperativa.

También recordó que cuando le correspondió a la Lista Celestre administrar, a la vista están las cosas que hizo, porque la gente que participo de aquellos proyectos, sigue hoy participando de la Lista Celeste, y hoy tiene la experiencia para enfrentar la situación que padece nuestra cooperativa.

Por ultimo puntualizo que la base de este cambio es la gestión. La línea de 132 kva de 25 de Mayo no va a venir si no se insiste, las cuentas no se van a pagar sentado aquí cobrando, por lo que los Delegados de la Lista Celeste ya saben cuál es el camino a iniciar para este cambio urgente que requiere la Mariano Moreno, indico.