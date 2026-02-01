En el inicio de la 2da. rueda ganaron Naon y Libertad

Comenzó a jugarse este fin de semana la segunda rueda del Torneo de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde en partidos adelantados, este sábado, en Carlos Maria Naon, el local, el CAN recibió al Atlético French. Mas tarde en la localidad de Patricios, jugaron Atlético Patricios y Libertad.

En la localidad de Naon, el partido se definió recién en el segundo tiempo, se abrió el marcador para el local, minutos mas tardes, empata French, pero la alegria frenchera no duro mucho, un penal en favor del CAN, Perujo puso el 2-1 definitivo.

Por su parte en Patricios, comenzó ganando el local con gol de uno de sus refuerzos, Sardon, cuando apenas se habían jugado siete minutos del partido. No tardo mucho Libertad en lograr el empate; y a los 14 minutos, Zalazar pone Atlético Patricios 1 – Libertad 1., hasta irse al entretiempo.

En el segundo tiempo, fue todo del «lagunero» que supo manejar bien la cancha y con un Maxi Zalazar imparable, quien marco el segundo para su equipo, aumentaron para Libertad Roggero y Zanotti, ganando la visita por 4 a 1.

Con estos resultados Naon es puntero del torneo, y Libertad se pone a tiro. Claro hoy domingo deberán jugar el resto de la fecha, donde San Martin si quiere seguir liderando el campeonato, esta obligado a ganar en su cancha ante la visita de Atlético 9 de Julio, equipo que se ha recuperado y viene creciendo.

El resto de la Fecha 12 – domingo 1

17:30hs. – Atl. La Niña – Ag. Alvarez

18hs. – El Fortin – Atl. Quiroga

19hs. San Martín – Atl. 9 de Julio

20hs. Dep. San Agustin -Once Tigres