En el Distrito de Leandro N. Alem: Se brindaron detalles de la primera planta procesadora de mani en la Provincia de Buenos Aires

Durante la jornada de este martes el Intendente Municipal, del distrito bonaerense de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, anuncio en una conferencia de prensa detalles oficiales de la primera planta de procesamiento de maní, el primero en su tipo en la provincia de Buenos Aires.

Tal como ya había anunciado El Regional Digital, se trata de la empresa cordobesa Aceitera General Deheza (AGD), con una amplia trayectoria en la industria alimenticia y exportadora, para lo cual, según detallo el jefe comunal de Alem, se ha adquirido un predio de 90 hectáreas en el distrito de Leandro N. Alem, sobre la ruta nacional 7, para la instalación de una mega planta de procesamiento de maní.

En detalles, Carlos Ferrari, que catalogo a la inversión como la de mayor importancia para su distrito, el proyecto generará más de 100 puestos de trabajo directos en diversas especialidades, potenciando el empleo local y fortaleciendo el perfil industrial de la región. La planta se ubicará sobre la Ruta Nacional N° 7, entre Vedia y Alberdi, en cercanías de Estación Perkins.

Para ello se ha gestionado un tendido eléctrico especial desde Junín para garantizar el suministro sin afectar a los vecinos. Conforme explico Ferraris, el consumo solamente de Vedia es de 6MW y la planta en su consumo total, demandara unos 7MW, informo.

Los trabajos de construcción comenzarán durante este año 2025, previéndose la puesta en funcionamiento de la planta para el año 2027. Se movilizarán más de 300 camiones que transportarán maní pelado hacia el Puerto de Buenos Aires, con destino final a los mercados de Europa.

El maní en la provincia de Buenos Aires

La producción de Maní en la provincia de Buenos Aires ingreso por la zona norte, Gral. Villegas, Gral. Pinto, Leandro N. Alem, Junín. Tambien por la ruta nacional 226 y la 33, y hasta la ruta nacional 5 como lo es en Pellegrini, 9 de Julio y Bragado.