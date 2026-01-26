En Chivilcoy una cerealera tiene en vilo a productores rurales de la zona

En los últimos días creció la preocupación entre productores agropecuarios de Chivilcoy y la zona por la situación que atraviesa Huergos Cereales SRL, una acopiadora con extensa trayectoria en la ciudad.

Según pudo conocer Chivilcoy Al Día, desde hace más de una semana la empresa habría informado a parte de sus clientes que enfrenta una situación financiera compleja, lo que generó inquietud entre productores que entregaron cereal y aún no habrían podido cobrar.

En el sector circulan versiones sobre montos muy elevados, incluso de varios millones de dólares, aunque no existe confirmación oficial sobre cifras totales ni sobre la cantidad exacta de productores afectados.

De acuerdo a información pública del Banco Central de la República Argentina, la firma registra 216 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto cercano a los $966 millones, concentrados en enero de 2026. Al mismo tiempo, Huergos Cereales figura en situación crediticia 1 (normal) ante el sistema financiero, lo que indica que el problema no estaría vinculado a su calificación bancaria, sino a dificultades de liquidez.

En términos generales, el negocio del acopio implica que el cereal entregado por los productores sea comercializado o utilizado dentro de distintas operatorias, quedando los pagos sujetos a plazos y condiciones de mercado. Cuando esas operatorias se descalzan y los reclamos se concentran, se generan situaciones de fuerte tensión.

Un productor afectado, que pidió reserva de identidad, expresó: “Somos gente de trabajo. Entregamos nuestra producción con confianza y hoy solo esperamos que la situación se aclare y se resuelva”.

Este medio también pudo confirmar que en los últimos días se realizó una reunión entre productores y personas vinculadas a la empresa, en un clima de hermetismo y expectativa. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial por parte de la firma.

Fuente: Chivilcoy al Dia

Foto portada: La Razon de Chivilcoy