En Bolívar compactaran de más de 500 vehículos alojados en el depósito municipal
El Municipio de Bolívar anunció que el próximo miércoles 30 de octubre se llevará adelante la compactación de más de 500 vehículos, entre autos y motos, que permanecen alojados en el depósito municipal.
La iniciativa, impulsada por el Juzgado de Faltas a cargo de la Dra. Fernanda Colombo, se desarrolla en coordinación con el intendente Marcos Pisano y la Dirección de Protección Ciudadana, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.), que regula el destino final de vehículos retenidos o abandonados durante más de un año.
Según informaron, el objetivo de la compactación es recuperar espacio público, eliminar posibles focos de contaminación y avanzar en el ordenamiento urbano y la seguridad vial. El material obtenido será reciclado y su venta generará un ingreso económico que será donado al Centro de Día «Alegrías», institución local que brinda acompañamiento a personas con discapacidad.
La titular del Juzgado de Faltas explicó que los vehículos que serán compactados fueron retenidos por diferentes infracciones, como la falta de documentación o el uso de caños de escape antirreglamentarios. Además, destacó que la medida «permite ordenar la ciudad y reducir el impacto ambiental generado por los vehículos en desuso».
En los días previos, se realizó la firma de un Acta de Compromiso Ambiental y Solidario entre el Municipio, el Juzgado de Faltas y representantes del Centro de Día «Alegrías», mediante la cual se formalizó la decisión de destinar el producido de la chatarra a la institución.
Fuente: La Mañana de Bolívar
Imagen portada: Ilustración
Deja un comentario