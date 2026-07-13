75º Aniversario: El Aero Club 9 de Julio fue sede de la Asamblea de la FAVAV

La comunidad del Vuelo a Vela de Argentina se reunió en el Aero Club 9 de Julio, con motivo de llevar adelante en el marco de sus 75º Aniversarios, su Asamblea Anual, con recambio en parte de sus autoridades, se compartieron experiencias, se hablo sobre el presente y el futuro de los clubes, y escucharon a referentes del Vuelo a Vela argentino.

Esta actividad aeronáutica data en nuestro pais desde 1930 y ha ido creciendo. Dentro de la especialidad su bajo costo para el aprendizaje y practica ha sido una puerta para muchos que luego se desarrollaron en el mundo aeronáutico de nuestro pais.

En 9 de Julio es practicada por muchas personas, en especial jóvenes que ha tenido un importante impacto, que además les ha permitido generar el entusiasmo para convertirse luego en pilotos de avion.

De cara al encuentro dado este sábado 11 en el Aero Club de 9 de Julio, llegaron pilotos de planeadores y representantes de clubes de las provincias de Cordoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y CABA.

Julio Mascheroni, entusiasta del Vuelo A Vela e integrante del Aero Club local, junto a Miguel Boero, presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela – FAVAV- dialogaron con El Regional Digital y nos dejan una síntesis de esta hermosa actividad aeronáutica sin motor