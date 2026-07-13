80º Aniversario: Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, tuvo el reconocimiento de su comunidad y la Federación de Bomberos

Este domingo la avenida Mitre volvió a vestirse de fiesta y de encuentros. Lo propicio la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio que el pasado viernes 10 arribo a sus 80º aniversario de su creación.

Como parte de los festejos, la entidad bomberil desplego un gran desfile por la principal avenida de la ciudad y tuvo su respuesta de acompañamiento, como se hacían hasta no hace mucho tiempo.

Lo cierto que el paso de Bomberos estuvo acompañado por más de 30 Cuarteles de la provincia y de la conducción de la Federación de Bomberos Voluntarios de Buenos Aires, el Comandante General Osvaldo Lori.

Previo al desfile se desarrolló una misa y luego, la Intendenta municipal María José Gentile recibió a directivos de Bomberos locales y de la Federación, junto a las entidades, Sociedad Rural de 9 de Julio y Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, de Comisaria Local y del Concejo Deliberante, donde se abordaron temas del mundo bomberil y las demandas que estos tienen, los desafíos por delante como una mayor formación y el compromiso de la política para con Bomberos.

Luego la comitiva se dirigió al palco de autoridades frente a Plaza Gral. Belgrano, y junto a vecinos que colmaron ambas veredas se dispusieron por más de una hora a disfrutar y reconocer la labor solidaria de servicio de Bomberos Voluntarios, que culminó con el paso de los Bomberos del Cuerpo Activo de 9 de Julio, del Destacamento Patricios y del Cuerpo de Reserva estos últimos acompañados con el primer camión de Bomberos que tuvo el Cuartel local, un viejo Chevrolet, que aun mostraba sus ganas por servir.

Previo al desfile, fue Martin Del Castillo, presidente de la Asociación Cooperadora de Bomberos 9 de Julio, quien se mostró muy agradecido a la comunidad de 9 de Julio por acompañar siempre a Bomberos Voluntarios, al tiempo que destaco en todo esto el rol de la familia, “porque ellos son parte de toda esta locura que tenemos por ser bomberos”

A su turno, el Comandante General, Osvaldo Luis Lori, en sus primeras palabras recordó a los pioneros, a los que tuvieron la iniciativa de autoprotegerse porque así nacieron estas instituciones, asumiendo el rol del Estado, que es la de salvar vidas y bienes, una tremenda responsabilidad de aquellos que operativamente prestan el servicio, pero también de los que financian y sostienen estas instituciones, que son los consejos directivos. No es fácil asumir tremenda responsabilidad tanto de la prestación de los servicios como de equiparlas, capacitarlas para la prestación del servicio que estas instituciones, que nacieron en la lucha contra el fuego, pero que asumieron otra responsabilidad en el verbo de la historia y que los bomberos están cuando la comunidad los necesita”, dijo.

Lori fue tajante en sus palabras, aquí es no ser protagonistas de esta misión, sino ser útiles. Los dirigentes de estas instituciones tienen que sentirse útiles. Nadie va a trascender y seguramente muchos serán olvidados con el tiempo.

Pero lo que no se va a poder olvidar nunca es el legado y los valores que persiguen estas instituciones.

Por su parte la Intendente Municipal, Maria Jose Gentile, resalto que han sido ocho décadas donde nuestra comunidad comprendió que el crecimiento y el progreso debían ir de la mano de la seguridad y el compromiso solidario. Aquellos vecinos pioneros, con voluntad inquebrantable, echaron las bases de una institución que no sólo nació para combatir el fuego, sino para convertirse en un pilar ético de nuestro distrito. Mirar hacia atrás es reconocer el esfuerzo de quienes nos precedieron”, puntualizo la Jefa comunal.

En sus palabras y como parte de ese compromiso, Gentile dijo: Quiero destacar la presencia del reservista Jorge Laita, que ingresó con apenas 15 años a Bomberos y hoy, con más de 60 años de trayectoria en esta institución, encarna el testimonio vivo de la historia de este cuartel. Agradecemos a cada uno de los que, atrás de haber cumplido su etapa en el servicio activo, siguen siendo el faro que guía a las nuevas generaciones con la sabiduría de la experiencia y la lealtad a nuestra institución.