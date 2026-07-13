Según informaron fuentes oficiales citadas por Pinamar Diario, el brote ya se extendió a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires. Esta propagación se originó debido a que varios vecinos transportaron o enviaron chacinados de fabricación artesanal a familiares y allegados en otras localidades.
Alerta en la provincia de Buenos Aires: Otro brote de triquinosis en General Madariaga, cuenta con 6 casos confirmados y más de 40 en revisión
Se encendieron alarmas sanitarias en General Madariaga y la región tras confirmarse la aparición de un brote masivo de triquinosis. Hasta el momento, desde el Municipio se reportaron seis casos confirmados mediante análisis de laboratorio y otras 45 personas que permanecen bajo estricta observación médica, al presentar sintomatología compatible con la enfermedad.
Piden no consumir chacinados sin rótulo
Ante este panorama, el Gobierno municipal emitió un comunicado de urgencia en el que solicita a toda la población que se abstenga por completo de consumir embutidos, derivados porcinos y chacinados que no cuenten con el debido rótulo comercial, independientemente del establecimiento o carnicería donde hayan sido adquiridos.
Mientras tanto, como parte del plan de contingencia inmediato las áreas locales de Bromatología han intensificado las inspecciones y la fiscalización en los comercios dedicados a la venta de productos cárnicos.
Paralelamente, se ha dado intervención formal al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los inspectores del organismo nacional concentrarán sus esfuerzos en profundizar el monitoreo en los criaderos porcinos del partido, buscando identificar el foco original de la infección y verificar las condiciones de salubridad y alimentación de los animales.
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