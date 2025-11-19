Empleada de un municipio bonaerense fue descubierta como se robaba dinero de la recaudación diaria

Se trata de la Municipalidad de Pinamar que despidió a una jefa de departamento del área de Hacienda tras descubrir, mediante una cámara oculta, que retiraba dinero de la recaudación diaria, estimado en $7.000.000

La investigación penal quedó ahora en manos del fiscal Juan Pablo Pérez, de la Fiscalía N°4 de Dolores, quien deberá determinar el monto sustraído y si la causa se eleva a juicio

Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, explicó que la empleada —con más de tres décadas en la administración pública y sin antecedentes disciplinarios— ocupaba el cargo más alto dentro de la carrera administrativa municipal. «Era una persona de consulta y de confianza para todo el municipio», señaló en diálogo con Cadena 3

El funcionario relató que la pesquisa comenzó cuando se detectaron irregularidades en cierres de caja y movimientos de efectivo. Ante las sospechas, y cuando él aún se desempeñaba como secretario de Hacienda, ordenó instalar una cámara oculta en la oficina. “En el primer día que pusimos la cámara a rodar pudimos ver que estaba haciendo esta maniobra casi a diario”, afirmó

Según Montes, en las imágenes se observa a la empleada guardando fajos de billetes. «Creemos que puede ser más de un millón por día, pero el monto lo determinará la Justicia», añadió 💸

El municipio inició un sumario administrativo que derivó en el despido de la trabajadora

Tras el hecho, se dejaron de aceptar pagos en efectivo para evitar desvíos