Emergencia y / o Desastre Agropecuario: Vence mañana martes 7

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción convoca a los productores agropecuarios del partido de Nueve de Julio, afectados por inundación, a presentar la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario, destacándose que quienes hayan realizado la presentación en primer término, y tengan nuevas partidas afectadas, deberán cargar al sistema la documentación correspondiente.

La convocatoria está dirigida, exclusivamente, a aquellos productores que desarrollen las explotaciones agropecuarias como actividades principales, en los establecimientos ubicados en este partido, amparándose en el Decreto 2452/2025.

El periodo comprendido en Emergencia y/o Desastre Agropecuarios va del 1ro de septiembre de 2025 al 28 de febrero del 2025.

El decreto mencionado establecía un plazo de 10 días para realizar la presentación, instancia que se extiende hasta mañana, martes 7 de octubre de 2025.

La modalidad de presentación es digital, debiendo ingresar en la página https://mi.mda.gba.gob.ar/login para realizar la solicitud y/o declaración jurada.

Aquellos productores que nunca hayan realizado una DDJJ a través de la página de MiMDA, una vez realizada la solicitud en el sistema, deberán dar aviso al Municipio, a través del correo electrónico produccion@9dejulio.gov.ar adjuntando constancia de CUIT con el cual se registraron (propietario, arrendatario y/o apoderado), carta poder y contratos de arrendamiento, en caso de corresponder, para poder validar la solicitud y otorgarles acceso a la carga de la DDJJ.

Para aquellos productores que hayan obtenido el Certificado de EA por el periodo de marzo a agosto 2025, en el sistema de habilita un acceso para solicitar la prórroga, simplificando algunos pasos.

Para mayor información comunicarse a la Subsecretaria de Producción a través de: Teléfono 02317-610000 int. 147 / Correo electrónico produccion@9dejulio.gov.ar / Oficina de Producción ,en el horario de 7 a 13 hs.