Emergencia y o Desastre Agropecuario: Se recuerda cual es la documentación necesaria a presentar
Luego de la homologación por parte del Gobierno Nacional, se aguarda la apertura para la inscripción.
Se destaca la importancia de reunir con anticipación la documentación a presentar.
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, informa que próximamente se abrirá la inscripción para la Emergencia Agropecuaria, correspondiente al período del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.
La convocatoria está dirigida a productores agropecuarios del partido que se hayan visto afectados por inundaciones y que necesiten presentar la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario.
La inscripción se realizará de manera digital, a través de la plataforma oficial MiMDA.
Quienes nunca hayan presentado una DDJJ en MiMDA deberán, tras completar la solicitud en el sistema, notificar al municipio mediante correo electrónico a produccion@9dejulio.gov.ar, adjuntando:
– Constancia de CUIT utilizada para registrarse
– Constancias de inscripción en ARCA y ARBA (propietario, arrendatario y/o apoderado)
– Carta poder
– Contratos de arrendamiento
Estos documentos permitirán validar la solicitud y otorgar el acceso para la carga de la DDJJ.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Producción:
Teléfono: 02317-610000 int. 147
Correo electrónico: produccion@9dejulio.gov.ar
