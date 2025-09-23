Emergencia y o Desastre Agropecuario: Se recuerda cual es la documentación necesaria a presentar

Luego de la homologación por parte del Gobierno Nacional, se aguarda la apertura para la inscripción.

Se destaca la importancia de reunir con anticipación la documentación a presentar.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, informa que próximamente se abrirá la inscripción para la Emergencia Agropecuaria, correspondiente al período del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

La convocatoria está dirigida a productores agropecuarios del partido que se hayan visto afectados por inundaciones y que necesiten presentar la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

La inscripción se realizará de manera digital, a través de la plataforma oficial MiMDA.

Quienes nunca hayan presentado una DDJJ en MiMDA deberán, tras completar la solicitud en el sistema, notificar al municipio mediante correo electrónico a produccion@9dejulio.gov.ar, adjuntando:

– Constancia de CUIT utilizada para registrarse

– Constancias de inscripción en ARCA y ARBA (propietario, arrendatario y/o apoderado)

– Carta poder

– Contratos de arrendamiento

Estos documentos permitirán validar la solicitud y otorgar el acceso para la carga de la DDJJ.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Producción:

Teléfono: 02317-610000 int. 147

Correo electrónico: produccion@9dejulio.gov.ar