Emergencia Hidrica: El Ministerio de Desarrollo Agrario entrego una pala cargadora al Municipio de 9 de Julio

Durante la tarde de este viernes, desde el Municipio de 9 de Julio, informaron que recibieron por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, una una pala frontal articulada marca Crybsa, en el marco del “Plan Estratégico de Mejoras de Caminos Rurales”, y estará destinada a reforzar las tareas que el Municipio lleva adelante en el marco de la situación de emergencia que atraviesa el distrito, detallaron.

Cabe destacar que la misma había sido solicitada por la jefa comunal nuevejuliense, María José Gentile al Gobernador Axel Kicillof, en oportunidad de su reciente visita al distrito, el pasado viernes 15 del corriente mes.

La entrega de esta unidad fue por parte del Subsecretario del área, Cristian Amarilla, quien fue recibido por la Intendente, junto a funcionarios de su Gabinete. Además asistió el integrante de la Filial Federacion Agraria 9 de Julio, Santiago Falco, invitado por el propio Amarilla.

Desde la Municipalidad, manfiestaron que esta incorporación resulta de vital importancia para llevar adelante distintos trabajos de infraestructura y mantenimiento, contribuyendo a mejorar la capacidad operativa de la Municipalidad en la atención de las demandas de vecinos y productores rurales.

La Intendente agradeció y destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial en este contexto, ya que este nuevo equipamiento permitirá sumar fuerzas a las necesidades de productores y vecinos del medio rural.