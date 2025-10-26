Elecciones legislativas: Mas de 43 mil nuevejulienses están convocados a elegir diputados nacionales hoy domingo 26

Hoy domingo desde las 08Am y hasta las 18hs se desarrolla en todo el pais las elecciones nacionales, donde en 9 de Julio se votará para elegir 35 diputados nacionales que representen a la provincia en la cámara baja.

En nuestro distrito, 43.624 vecinos están habilitados a votar, lo harán en los mismos lugares que en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre. Con la novedad del sistema de boleta única las personas empadronadas podrán concurrir de 8 a 18 hs, para elegir diputados nacionales.



Las primeras mesas se ubican en la Escuela Nº 24, de la mesa 1 a la 6. Después el orden continúa con la Escuela Nº 4, de la mesa 7 a la 14, en Escuela Nº 5 votan los ciudadanos empadronados en las mesas 15,16, 17 y 18, en el Colegio Jesús Sacramentado se ubican las mesas de la 19 a la 25.

En la Escuela Nº 1, las mesas 26 a la 32; en el I.S.E.T.A. las mesas 33 a la 40; en el Colegio San Agustín de la mesa 41 a la 45, en la Escuela Técnica Nº 2 de la mesa 46 a la 53.

En el Jardín Nº 909, de la mesa 54 a la 57. En la Escuela Nº 2 de la mesa 58 a la 62. En la Escuela Nº 3 de la mesa 63 a la 72. En la Escuela Normal Superior de la mesa 73 a la 80. En la Escuela Nº 52 de la 81 a la 86. En la Escuela N 501 de la mesa 87 a la 90. En la Escuela Técnica Nro 1 Otto Krause de la mesa 91 a la 96. En la Escuela Nº 30, de la 97 a la 102.

Lugares de votación en localidades

Dennehy: Escuela Nº 10

Patricios: Escuela Nº 7

French: Escuela Nº 12

La Niña: Escuela Nº 18

Naón: Escuela Nº 17

El Tejar vota en Esc. 30.

Quiroga: Esc. Nº 8

Quiroga: Esc. Nº 13

Fauzón: Esc. Nº 26

Norumbega: Esc. Nº 6

El Provincial: Esc. Nº 21

Dudignac: Esc. Nº 15

Morea: Esc. Nº 16

Santos Unzué: Esc. Nº 20

12 de Octubre: Esc. Nº 22