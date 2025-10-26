Elecciones Legislativas 2025: En 9 de Julio gano ampliamente La Libertad Avanza

Pasada las 19hs. de este domingo 26, donde se desarrollaron las elecciones legislativas, que en la provincia de Buenos Aires, se eligieron 35 diputados nacionales.

Con un porcentaje de votantes que llego al 70%, en 9 de Julio, los vecinos decidieron que por amplia mayoría gane la lista que encabezo como candidato a diputado Diego Santilli de La Libertad Avanza, sobre la lista que encabezo Jorge Taiana.

En 9 de Julio, a las 20hs., los primeros datos preliminares dan como ganador a La Libertad Avanza con el 70% de las mesas escrutadas, 10.407 votos, esto es el 54% de los votos, sobre 5. 492, lo que significa el 29% de Fuerza Patria.

En tanto mucho mas abajo, estan terminando Provincias Unidas y Propuesta Federal para el Cambio. (Burlando)