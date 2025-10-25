Elecciones 26 de octubre: Los nuevejulienses tienen las siguientes opciones para elegir
Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional., donde en la Provincia de Buenos Aires, sus habitantes, tendrán que elegir 35 diputados nacionales.
En esta oportunidad el votante se encontrara al llegar a la mesa que le corresponda votar la novedad que eligira a sus representantes legislativos, mediante la Boleta Única Papel (BUP), y en el caso de los bonaerenses optarán por la categoría diputados. Son 15 fuerzas o alianzas politicas. Así aparecen por orden de izquierda a derecha en la boleta única, las agrupaciones y los candidatos, del lugar de orden 1 al 15:
1- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA (Lista 503)
Diego César Santilli
Karina Celia Vázquez («Karen Reichardt»)
Sebastián Miguel Pareja
Gladys Noemí Humenuk
Alejandro Ángel Carrancio
Johanna Sabrina Longo
Alejandro Oscar Finocchiaro
Miriam del Carmen Niveyro
Sergio Daniel Figliuolo (alias «Tronco»)
Giselle Castelnuovo
Álvaro García
Maria Florencia De Sensi
Joaquín Patricio Ojeda
María Luisa Gonzalez Estevarena
Hernán Urien
2 – PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES (Lista 221)
Santiago Cúneo
Mara Yanina Ordoñez
Raúl Germán Biaggioni
Nydia Ximena Caligiuri
Ramón Garcés
Alessandra Minnicelli
Adrián Ricardo Salbuchi
Ofelia Aída Barbe
David Andrés Moreyra
Susana Elena Rojas
Claudio César Orellano
Vilma Josephine Biro Alemán
Horacio Eladio Burgos
Débora Raquel Anselmino
Alejandro Rogelio Cabello
3 – LIBER.AR (Lista 318)
María Fernanda Tokumoto Eyler
Leonardo Fabián Mollard
Mónica Graciela Paz
Fernando Esteban Bovero
Mariana Elizabeth Ledesma
Néstor Abel Martínez
Constanza Belén Vera
Mauro Sir
Carmen Graciela Guliotto
Juan Alberto Lastra
María Fernanda Fava
Ricardo César Belando
Aldana Julieta Beltramini
Mario Martín Basconcello
Olga Elizabeth Decoud
4- FRENTE DE IZQUIERDA -UNIDAD- (Lista 506)
Nicolás Del Caño
Romina Del Plá
Juan Carlos Giordano
Mónica Schlotthauer
Alejandro Bodart
Ana Paredes Landman
Néstor Pitrola
Nathalia Inés González Seligra
Eduardo Ayala
Luana Simioni
Sebastián Rodríguez
Jorgelina Matusevicius
Federico Novo Foti
Norma Inés Lezana
Ariel Marcelo Somer
5- FRENTE PATRIOTA FEDERAL (Lista 95)
Alberto Samid
María Cristina Dip
Alejandro Carlos Biondini
Marisa Cecilia Scarafia
Martín Adán Iodko
Eliana Solange Ott
Diego Ariel Carlomagno
Sandra Marcela García
Valentino Bellini
Yolanda Beatriz Kayser
Claudio Hernán García
Yanet Daiana Etcheverry
Americo Antonio Fresca
Mariana Paula Patricia Mollo
Sebastián Jorge Salvador Bustamante
6 – UNION FEDERAL (Lista 153)
Roberto Horacio Cachanosky
Griselda Mirian Romariz
Hugo Eduardo Bontempo
Patricia Marcela Heltner
Alejandro Raúl Mansilla
Evangelina Noemí Martín
Francisco Antonio Soraci
Mónica Alejandra Leguizamón
Leonardo Maximiliano Panebianco
Vanessa Mariel Spinola Torres
Cristian Sebastián León
Romina Victoria Trotta
Ramón Argentino Palacios
Bianca Giangrande
Francisco Sicardi de Estrada
7- ALIANZA FUERZA PATRIA (Lista 507)
Jorge Enrique Taiana
María Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Raquel Siley
Sergio Omar Palazzo
María Teresa García
Horacio Pietragalla Corti
Agustina Lucrecia Propato
Hugo Antonio Moyano
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Ramona Fernanda Miño
Hugo Rubén Yasky
Marina Dorotea Salzmann
Nicolás Alfredo Trotta
8- COALICION CIVICA A.R.I. (Lista 47)
Juan Manuel López
Elsa Esther Llenderrozas
Lisandro Fabián Hourcade
Maricel Etchecoin Moro
Matías Yofe
Nadia Graciela Porro
Román Luján Bouvier
María Victoria Borrego
Héctor «Toty» Flores
Graciela Norma Andrada
Pablo Antonio Zubiaurre
Nilda Gabriela Zapata
José María Fernández
Anahí Silvina Bilbao
Eduardo Jordán
9- MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL y CULTURAL PROYECTO SUR (Lista 305)
Ricardo Luis Alfonsín
Marina Cassese
Gustavo Fernando López
María Celina Sburlatti
Hugo Adolfo Maltempo
Julia Larcamón
Manuel Martín Canay
Carina Ester ZeliJosé Luis Fabris
Marianela Islas
Santiago Luis Hernández
Gabriela Alejandra Adorno
Germán Kohl
Mónica Beatriz Sequeira
Christian Carlos Greco
10- PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO (Lista 299)
Fernando Andrés Burlando
Fabiana Gabriela Martín
Fabián Raúl Amendola
Silvia Fabiana Petroff
Javier Ignacio Baños
Vanesa Judith Sosa
Carlos Alberto Giuliani
María Lorena Pagano
Adolfo Martín Leguizamón Peña
Carina Alejandra Arraygada
Germán Rodrigo Francone
Alejandra Leonor Rodríguez
Sebastián Lautaro Federico SLPizer
Rosa del Valle Lazo
Claudio Alejandro Papasidero Ricco
11- ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS (Lista 508)
Aníbal Florencio Randazzo
Margarita Rosa Stolbizer
Emilio Monzó
Danya Verónica Tavela
Alfredo Remo Lazzeretti
Andrea Carola Almenta
Osvaldo Raúl Cáffaro
Josefina Lauria
Julio Enrique Pasqualín
María Silvina Green Asteazarán
Sergio Omar Buil
Natalia Lorena Dziakowski
Julio Daniel Dunogent
Graciela Nora Rego
Oscar Héctor Alva
12 – ALIANZA POTENCIA (Lista 504)
María Eugenia Talerico
Ricardo Inti Alpert
María Sofía De Hagen
Fernando Pablo Mascetti
Flavia Noelia Acuña
Miguel Ángel Echeverria
Eva Beatriz Gigena
Ricardo José Stoddart
Amalia Francini
Carlos Manuel Álvarez
María Gabriela Hernández
Aníbal Anselmo Cevasco
Cecilia Virginia Rumi González
Marcelo Fabián García
Ariana Magalí Schiavi
13 – ALIANZA UNION FEDERAL (Lista 501)
Fernando Gray
María Laura Guazzaroni
Federico Martelli
Analía Elisabet Pérez
Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire
Carina Mabel Biroulet
Ángel Alberto García
Gisela Elizabet Oliva
Mariano Fernandino
Rosana Tortosa
Alejandro Luis López
María Isabel Casas
Guido Ignacio Mengia
Romina Soledad Rojas
Ernesto Fabián García
14 – NUEVOS AIRES (Lista 502)
Sixto Cristiani
Catalina Achilli
Leandro Damián Nievas Offidani
Milagros Ayelén Alfonso
Cristián Alejandro Ruiz
Romina Elizabeth Díaz
Tomás Joaquín Cuervo
Rosana Cecilia Sobré
Cristian Fabián Quillotay
Nerea Silvina
15 – MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA (Lista 276)
Manuel Castañeira
Juan Cruz Ramat
María Paz Alvarez
Lucas Matías Correa
Soledad Victoria Yapura
