Eleccion Legislativa en 9 de Julio: Mira por cuanto gano la Libertad Avanza

Tal como informáramos este domingo antes de las 20 hs. en que la alianza La Libertad Avanza había ganado en 9 de Julio, ya que con un 70% de las mesas escrutadas, el resultado ya era difícil de cambiar para Fuerza Patria.

Si bien los números que ponían al partido de “fuerzas del cielo” como ganador, no estaban los datos oficiales.

Al respecto el portal oficial de la Comisión Nacional electoral, dio a conocer que la Libertad Avanza obtuvo en el partido de 9 de Julio un total de 14.833 votos, lo que significa el 53,68% del total del escrutinio local. Por las urnas paso el 67% del padrón, un total de 28.906 votantes.

En cuanto a Fuerza Patria, la alianza logro en 9 de Julio 7.942, lo que equivale el 28,74% de los votos. De esta manera LLA, practicamente doblego en votos con una diferncia de 6.891 votos.

En tercer lugar se ubico la alianza Provincias Unidas 1.043 votos y en cuarto lugar, lo que dio a la sorpresa, fue Propuesta Federal (Burlando), 830 votos, y quinta ubicación para Frente de Izquierda Unida y de los Trabajadores, con 776 votos.