El vóley femenino tiene cita este domingo en el «Bancora»

Un interesante certamen de Voley femenino tendrá lugar el próximo domingo en el Gimnasio «Ernesto Bancora» del Club Atlético 9 de Julio, con la participación de los siguientes equipos: en Zona A: Atlético, CEF N° 11 (C.Casares) y Mellilandia (Junín); y en Zona B: Club Ciudad (9 de Julio), Más Vida (Bolívar) y Las Resortes (C.Casares).

El programa de partidos, que comienzan a las 9 hs., será: Atlético vs CEF N° 11; Ciudad vs Las Resortes; CEF N° 11 vs Mellilandia; Más Vida vs Ciudad; Atlético vs Mellilandia y Más Vida vs Las Resortes; a continuación, se enfrentan los terceros de cada zona, por el 5° y 6° puesto; luego el primero de Zona A con el segundo de Zona B y el primero de Zona B con el segundo de Zona A y por último juegan ambos perdedores por el 3° y 4° puesto y la final de ambos ganadores.

