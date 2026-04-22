El Tour Lechero TodoLáctea propone la visita a dos tambos referentes de Córdoba

El Tour Lechero 2026 tendrá como punto de partida la Sociedad Rural de San Francisco el viernes 15 de mayo, desde las 8.30 horas, y la primera parada será el establecimiento La Querencia, en la zona rural de Saturnino Maria Laspiur, donde se ordeñan más de 3.000 vacas y vaquillonas con un sistema rotativo marca Waikato de 80 posiciones. Un número importante de vacas se aloja en galpones con sistema free stall.

La Querencia es un establecimiento que nació en febrero del 2004 y de la mano de sus propietarios Javier y Diego Camisasso se ha convertido en uno de los tambos más grandes de la provincia donde se produce una cifra superior a los 110.000 litros de leche diarios.

La segunda parada del Tour Lechero TodoLáctea 2026 será el tambo de Estancia San Ramón de la familia Ale, ubicado al oeste de la localidad de Las Varas, que cuenta con un sistema intensivo de producción de leche, mediante galpones free stall y tiene la particularidad de trabajar con camas de estiércol procesado.

Este tambo de más de 1.000 vacas en ordeño incluye un sistema de tratamiento de efluentes que permite la reutilización de los nutrientes contenidos en las excretas de los animales. Mediante esta tecnología se busca mantener la producción en equilibrio con el cuidado del medioambiente y poner en valor los efluentes.

¿Cómo participar del Tour?

Los interesados en formar parte del contingente que visitará los tambos durante el viernes 15 de mayo, pueden consultar arancel e inscripción a tourlechero@todolactea.com.ar. El Tour tiene cupos limitados y su recorrido contará con seguro de pasajero para los asistentes, coffes y almuerzo.