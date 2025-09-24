El tenista nuevejuliense Valentino Rossi adquiere experiencia y buen despliegue deportivo desde «Ichkov Academy»

El joven tenista nuevejuliense, Valentino Rossi que comenzó haciendo sus primeros partidos en canchas de Atlético 9 de Julio y San Martin, bajo la preparación del Profe Guillermo Cristobal, en Atlético 9 de Julio, desde hace unos meses dio un salto de calidad deportivo, al sumarse a la «Ichkov Academy».

Con tan solo 16 años, Valentino en la búsqueda de un mayor aprendizaje en el exigente tenis nacional, se incorporo esta Academia de tenis, ubicada en el Country La Providencia, en Canning, partido de Ezeiza, que dirige Stalislav Ichcov, ex jugador ATP, ex N° 1 ITF, entrenador nacional; y acompañado por un plantel de profesores, como lo son Agustín Tobes, Entrenador Nacional de Tenis, igual que Rodrigo Caraballi; Andrea Prestia, Head Coach woman, ex N° 1 de Argentina; Cristian Segni, Head Coach, ex jugador ATP; Guillermo Rivas, ex jugador, N° 116 del ranking ATP, ex jugador del equipo Nacional de Copa Davis; Tomás Ramírez, preparador físico; Alberto Osete, Profesor nacional de tenis, ex Técnico del equipo Argentino de Copa Davis, ex Director del Área de Educación Física de la AAT; Luis Martín, Profesor nacional de tenis, ex Director de tenis del Cenard; Lean Oscar Bas, ex jugador ATP, Profesor técnico, Coach deportivo.

Como parte de sus entrenamientos, Valentino Rossi viene llevando adelante un exigente trabajo de preparación física, además de haber participado en varios torneos provinciales, nacionales y hasta haber pisado la catedral del tenis nacional, como es el Law Tenis (foto), lo que le esta dando un muy buen rodaje en lo deportivo y la adquisición de experiencias personales.

Recientemente se conoció que Valentino Rossi, será becado para el curso que dará en nuestro País la “Rafa Nadal Academy”, en enero próximo, con reconocidos profesores españoles allegados al ex campeón mundial del tenis.