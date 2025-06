El tambo en Argentina cierra el primer semestre en positivo, y que escenario se prevé para la segunda mitad del año

Un junio con menos y moderadas lluvias, estaría confirmando los pronósticos que nos adelantan un invierno bastante favorable en lo climático, con suelos bien cargados de humedad, llegando en esta forma hasta la entrada de la primavera. En el corto plazo, ya no habría precipitaciones tan abundantes como las de mayo. Y el desarrollo de las pasturas, como la próxima implantación del maíz, se encontrarían con condiciones adecuadas. El SMN, para nuestra región, hacia JUN-JUL-AGO no tiene un pronóstico definido de lluvias. Con temperaturas un poco superiores a las normales, describe el informe emitido por la Camara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (CAPROLECOBA), correspondiente a junio 2025.

Producción y Perspectivas en el tambo

Condiciones inusualmente favorables para la producción en gran parte de la Cuenca Oeste. Sólo opacadas en las áreas que permanecen anegadas.

Excelente base forrajera y muy buenas relaciones de precios (1 litro leche = 2,3 kgs maíz) permiten dietas más balanceadas, que dan lugar a buenas producciones individuales. La producción crece.

Ene/May acumuló +12,4% sobre 2024 y el último mes, sobrepasó incluso los niveles de 2023. Habrá que ver qué pasa cuando llegue la hora de usar más reservas (este año, de dispar calidad).

Junio: Culmina un buen 1° semestre, aunque algo preocupa hacia adelante.

El sector lechero está cerrando un 1° semestre más que aceptable en 2025, aunque mira con alguna preocupación los escenarios posibles que se abren para la 2° mitad del año.

-La producción seguirá creciendo. Y en octubre, sólo por estacionalidad, habrá 20% más de leche que hoy. Hay condiciones para ello.

-El mercado interno, recuperado, se mantendrá firme, pero es difícil que crezca otro 20% más.

-Y hemos perdido competitividad exportadora, lo cual afecta el negocio de industria y producción.

La cadena y el contexto institucional

EL MANEJO DE LAS CUENCAS HÍDRICAS Y LOS CAMINOS RURALES. En la última Mesa lechera de la PBA, el MDA informó sobre las actualizadas líneas de crédito, disponibles en el BAPRO. Y los productores pidieron prioridad absoluta para las obras de manejo de las cuencas hídricas y la reconstrucción de los caminos rurales, porque ese es, a su criterio, “el problema” a resolver para destrabar la producción lechera provincial.

INGRESOS BRUTOS. Y, además, se enfatizó que es necesario actualizar y elevar el monto del mínimo no imponible de IIBB a los tambos, ya que no se actualizó en el último año (la Provincia no tiene aprobado el presupuesto 2025).