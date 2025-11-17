El saldo del impacto del viento es 10 viviendas dañadas y el tendido eléctrico del distrito seriamente afectado

Los vientos huracanados del pasado sábado 15, luego de las 20hs. dejo un saldo preocupante ya que genero serios daños en viviendas de la ciudad, el arbolado, tendido eléctrico, además en las localidades se afecto el servicio eléctrico, como así también el tendido de transporte de energía en el medio rural.

En lo social, desde la Secretaria de Gobierno, a cargo de Federico Aranda y desde Desarrollo Comunitario, a cargo de la Lic. María Márquez se brindo un informe de lo causado tras el relevamiento por parte de las distintas areas municipales.

En ese sentido, Aranda explico que desde el área municipal se han movilizado desde el mismo momento en que se dio el temporal y queremos llevar tranquilidad a la comunidad en que se esta trabajando, donde hoy varias areas municipales están trabajando en la ciudad y otras con Defensa Civil, recorren las localidades para conocer que se esta necesitando y responder a ello. Además de tareas de limpieza.

Por su parte María Márquez informo «tenemos un total de 10 viviendas afectadas y se trabajo en el momento junto a Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, a su vez en la madrugada del domingo recibimos un llamado del ministerio de desarrollo social de la provincia y Emergencia, que nos pidieron un relevamiento de la situación y se pusieron a disposición.

Dentro de los daños en viviendas se informo de dos voladuras de techos en Ciudad Nueva, y una voladura en el centro de la ciudad. Levantamiento de chapas y que genera filtraciones de agua. A su vez aclaro que ante apariciones en redes sociales sobre pedido de asistencia, informo que las familias ya están siendo asistidas por el municipio en todo lo que concierne tanto en el techo como colchones que se les mojaron, aclaro.

