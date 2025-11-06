El Rugby de 9 de Julio logro una valiosa victoria ante Huracan de Casares

El pasado sábado 1 se disputo una de las ultimas fechas del Torneo de Rugby organizado por la UROBA, y del que participa el Rugby del Club Atletico 9 de Julio, por la Zona Oeste, junto a Bragado Club y Huracán (C.Casares), 25 de Mayo, Gral. Arenales, Salto y Los Toldos.

Finalizados ambos certámenes, se enfrentaron en semifinales los dos primeros de cada uno, ganando el Rugby de 9 de Julio, al conjunto de Saladillo (zona este) 34 a 31, mientras que Huracán al de Gral. Belgrano (zona este), quedando ambos ganadores como finalistas: el partido de ida se disputó el sábado pasado en Carlos Casares, donde se vivio un encuentro muy disputado, parejo, llegando a su final con el local al frente, 30 a 26, pero el conjunto nuevejuliense, que se mostro más íntegro y sobre el final del partido Giuliano Maccagnani llegó al try y Franco Zubieta logró la conversión y ante la sorpresa el público local finalizó el partido, con un valioso triunfo de Atlético 9 de Julio por la mínima diferencia de 31 a 30.

Los demás tantos Nuevejulienses estuvieron a cargo de Franco Zubieta, un try, 3 penales; y 1 conversión más; Guido Fasciolo un try; y Josué Moreno un penal. La revancha y partido final definitorio se disputa en cancha del Club Atlético el sábado 15, donde la UROBA proclamará al campeón del Torneo Desarrollo.