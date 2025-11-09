El Rotary Club entrego el Diploma «Mejor Compañero», a 99 alumnos de todo del distrito de 9 de Julio
El pasado viernes en sede del Cine Teatro Rossini de nuestra ciudad, el Rotary Club 9 de Julio, procedió a su habitual reconocimiento a alumnos de las distintas modalidades educativas en el distrito, que fueron elegidos por sus mismos compañeros como «Mejor Compañero» del año en el curso educativo.
Acompañada la noche por la Intendente Municipal Maria José Gentile, de la Inspección Distrital de Educación y de la Sub Secretaria de Educación, Deportes y Cultura, y una sala del Rossini totalmente repleta, la noche se llevo de aplausos y emociones.
-Alumnos «Mejor Compañero » 2025 que recibieron su Diploma por pate del Rotary Club 9 de Julio.
-Acosta Maia – EEP N° 5 “Domingo Faustino Sarmiento” Primario – 6° A
-Alegre Benicio – Escuela Primaria Nº1 ‘Bernardino Rivadavia’ Primario 6 B
-Alfredo Ian – EP N°3 “Juan Bautista Alberdi”- Primaria 6° C
-Alvo Benjamin EP Nº24 ‘Ricardo Gutiérrez’ – Primario 6º A
-Apat Martina – Escuela Normal Superior Nº55 – Primario – 6ºC
-Arapi Lupe – EP N 46 Tambor de Tacuarí – Primario – 6° grado
-Arasco Florencia – E.E.S.T. N°1 Otto Krause –EEST – Mtro Mayor de Obras – 7° Año
-Arias Yamil – EEP Nº2 Hipólito Yrigoyen – Primario – 6° A
-Arman Paz Alexis Joel – Escuela Normal Superior Nº55 Primario – 6ºA
-Avendaño Alicia – CENS N° 451 “Paulo Freire” – Sec. Bachiller en Econ. y Adm. 3° 3ra
-Bandera Zoe – EP 10 Guillermo Almirante Brown – Primario – 6° Sección Única
-Bindella Facundo E.E.S.T. N°2 Secundario Técnico Electromecánica – 7° 1°
-Bognani Agostinnelli Benjamin – EEP Nº1 ‘Bernardino Rivadavia’ –Primario -6 A
-Bonoff Tomas – E.E.S.N 14 – secundario Economía y Administración -6 unica
-Bossio Martina – E.E.S N° 7 – Secundario Ciencias Naturales 6° Año
-Brienzo Guadalupe Yesica – E.E.E. Nº 501 Gabriela Mistral 9 de Julio – Sec. Ciclo Superior
-Buldain Francisco – EEP Nº2 Hipólito Yrigoyen Primario – 6° B Tarde
-Buresta Martina – .E.S.T. N°2 – Secundario Técnico Tecnología de los Alimentos – 7° 2°
-Baez Riva Milagro – Esc. de Educación Artística Nº 1 Aimé Painé -3º ciclo Mañana- Grupo regular
-Cabral Claudia Evelina – CENS N° 451 (PROGRAMA FINES) – elregionaldigitalSec.-Econ. y Adm. 3° Año Com. 19
-Callegaro Albertina – Inst. Jesús Sacramentado – Sec. – Economía y Adm. 6° Año
-Cano Benjamin – ESCUELA SECUNDARIA 13 SECUNDARIO
-Cano Marlene – E.E.S.T. N°1 Otto Krause – Sec. téc. Informática Profesional y Personal 7° Año
-Castro Morena – EP Nº24 ‘Ricardo Gutiérrez’ Primario 6º B
-Castro Sergio Luis – E.E.S. N°2 –Secundario -Economía y Administración -6° Unica
-Cañameras Lucas Martin – Escuela Primaria Nº1 ‘Bernardino Rivadavia’ Primario -6 C
-Ciani Nomra Viviana – CENS N° 451 “Paulo Freire” – Sec. – Bachiller en Econ. y Adm. 3° 1ra
-Ciani Thiago – E.E.S N° 15 ( El Provincial) Secundario
-Cingolani Sofia Belen – EES N°8 ‘Gral. José de San Martín’ –Sec. Ciencias Sociales – 6° 3°
-Di Pierro Indiana – Escuela Especial Nº 501 Gabriela Mistral 9 de Julio PRIMARIO 2º CICLO
-Duarte Eliel – EP N°3 “Juan Bautista Alberdi” Primaria-6° A
-Diaz Yamila Evelin -elregionaldigital CENS N° 451 (PROGRAMA FINES) Sec. Econ. y Adm. 3° Año Comisión 27
-Escobar Sofia Nahiara – EEP N 13 Gabriela Mistral -Primario -6º Año
-Farias Dante – Esc. de Educ. Artística Nº 1 Aimé Painé -5º ciclo –Vespertino – Canto coral – banda – producción musical
-Fazio Francisco – Escuela Nº22 ‘Remedios de Escalada de San Martín’ Primario 6º año única
-Fernandez Gaston EES N°6 SECUNDARIO CIENCIAS SOCIALES 6TO AÑO
-Fernandez Quimey – E.E.P. N° 53 Jorge Corbett Primario – Única
-Garcia Julieta – E.E.P. Nº15 – Dudignac Primario elregionaldigital6º año 1ra div.
-Gatti Alan Facundo – CENS N° 451 “Paulo Freire” Sec. Bachiller en Econ. y Adm. 3° 2da
-Gauna Micaela – EEP N° 5 “Domingo Faustino Sarmiento” Primario-6° B
-Gauna Martinez Ailen Araceli – CEPT N°15 –Sec. Agraria -Técnico en Producción Agropecuaria – Orientación en Administración 7mo año
-Gentile Agustin – Instituto Marianista San AgustínelregionaldigitlaSecundario-Ciencias Sociales 6to año
-Godoy Manuela – Esc. de Educación Sec. n° 5 “Héroes de Malvinas”- Sec.Econ. y Adm. 6to año
-Gomez Elio Roberto – CENS N° 451 (PROGRAMA FINES) Sec. Econ. y Adm. 3° Año Comisión 18
-Gonzalez Delfina – ESCUELA SECUNDARIA 13 SECUNDARIO
-Gonzalez Silvia Maria – CEA Nº703 Primario elregionaldigital
-Gonzalez Pia – Escuela Primaria Nº7 ‘Mariano Moreno’ Primario – 6º Año
-Guiotto Tomas – Colegio Sec. Los Ceibos Nº8213- Secundario Ciencias Naturales – 6to año
-Gomez Cathalina Emilia – Escuela Normal Superior Nº55 Primario – 6ºB
-Iriarte Pedro – E.E.S.T. N°2 Secundario Técnico Electromecánica 7° 4°
-Ledesma Yesica Susana – CEBAS N°19 “Ramón Carrillo” Secundario Adultos -Bachiller de Adultos con Orientación en Salud Pública. Especialización Enfermería 3er año (egresada)
-Leunda Ignacio – Colegio Jesús Sacramentado Primario -6° Belregionaldigital
-Librandi Fermin – Instituto Marianista San Agustín – Secundario Ciencias Naturales- 6to año
-Literas Meringer Pilar – E.E.S N° 7 –Sec. Comunicación 6° Año
-Macchione Mateo – EP N°12 Primario -6° grado sección única
-Maciel Ludmila – Escuela de educación secundaria 10 Secundario – Artes Visuales-6º año
-Maldonado Viviana – Centro Educ. Adulto No Nucleado Nº108 –Primario Alfabetización
-Mangioni Pilar – Colegio Los Ceibos – Primario – 6to grado
-Martinez Diego Oscar – EES N°8 ‘Gral. José de San Martín’ –Sec. Artes Visuales 6° 4° elregionaldigital
-Martinez Malena – E.E.S N° 7 Secundario Ciencias Sociales 6° Año
-Maruff Martin Omar – EEPA Nº701 ‘Fragata Sarmiento’ Primario- Formación por Proyecto
-Maruff Morena – EES N°8 ‘Gral. José de San Martín’- Sec. Economía y Administración-6° 1°
-Masechorini Andres – E.E.S.T. N°2 -Secundario Técnico Electromecánica 7° 3°
-Matos Lidia Claudia -CENS N° 451 (PROGRAMA FINES) Sec. Econ. y Adm. -3° Año Com. 17
-Medina Maite – Escuela de Educación Artística Nº 1 Aimé Painé 3º ciclo Tarde Grupo regular
-Medrano Ián – Anexo 3081 EES 8 – Secundario Economía y Administración -6° Única
-Montiel Bruznela Clarisa EES N°6- SEC. ECONOMIA Y ADMINISTRACION 6TO AÑO
-Montenovo Francisco – EEP N 50 elregionaldigital Primario 6° B
-Natolino Brisa – EES N°12 Secundario Comunicación 6° 2°
-Navarro Milagros – EP N°3 “Juan Bautista Alberdi” Primaria 6° B
-Negeli Roman E.E.S N° 7 Secundario Comunicación 6° Año
-Nuñez Nahuel – E.E.S N° 7 Secundario Educación Física 6° Año
-Oliva Ariana – E.E.S N° 9 Secundario Comunicación 6° Año
-Ongaro Margaria – EES N°12 Secundario Ciencias Sociales 6° 3°
-Piñero Ciro Nereo – E.E.S. N°16 ‘Veteranas de Malvinas’ – Sec. Bachiller en Econ. y Gestión -6°
-Plaza Maylen – EES N°8 ‘Gral. José de San Martín’ Secundario Arte – Música 6° 2°
-Ponzanesi Naomy E.E.P. Nº15 – Dudignac elreigionaldigital Primario 6º año 2da div.
-Ramos Ivo -EP N°4 “Manuel Belgrano” Primario 6° B
-Riola Ana Maria – E.E.P.A 701 Primario Formación por Proyecto
-Rithuad Delfina – EP N.º 52 “Lola Labbé” Primario 6 año única sección
-Rivera Malena – Colegio San Agustín – DIEGEP N°447 Primario – 6° Año Aelregionaldigital
-Rocca Macarena -E.E.S N° 7 Secundario Ciencias Sociales 6° Año
-Aymara Francesca – ESCUELA N° 30 ARMANDO PALACIO -PRIMARIO 6° A
-Rodriguez Giles Bianca – EEP N°50 ‘Independencia Argentina’ Primario – 6° A
-Rodriguez Theo – ESCUELA N° 30 ARMANDO PALACIO PRIMARIO 6° B
-Roggero Lucas – E.E.S N° 7 Secundario Economía y Administración 6° Año
-Roldan Profumo Melody – EP N°6 Arturo R. Yeomans Primario 6° B
-Romero Clarita – Colegio Jesús Sacramentado Primario- 6° A Romero Clarita
-Romero Hourbeigt Isabela – Colegio San Agustín – DIEGEP N°447 – Primario – 6° Año B
-Rosales Lautaro –Esc. Primaria N° 8 “Nuestra Señora del Carmen” –Primario 6° grado
-Suencen Kevin Sebastian – E.E.S. N°1 Secundario Economía y Administración 6° Año
-Teves Nicole – EES N°12 Secundario Economía 6° 1° elregionaldigital
-Tito Velasco Santino – E.E.P. Nº 25 Florencio Ameghino Primario – 6 año única sección
-Uribe Darley Zoraida – E.E.P. JOHN F. KENNEDY N°51 Primario – 6° Grado (Pluriaño)
-Vallejos Marina Magdalena – E.E.P. Nº17 Fortín Los Ángeles Primario – 6º Única
-Varela Norma – EEPA Nº701 Primario Formación por Proyecto
-Zaptielo Santino -EP N°4 “Manuel Belgrano” Primario 6° C
-Zappa Fabircio -EP N°4 “Manuel Belgrano” Primario 6° A
-Zoilo Miguel – E.E.P Nº 16 ‘José Manuel Estrada’ –Primario- 6to Año Sección Múltiple
