El rio llego a los 4 metros: En San Antonio de Areco pidieron la evacuación inmediata de vecinos en zonas inundables

Las intensas lluvias de las ultimas horas en la provincia de Buenos Aires, afectando varias zonas geograficas, entre ellas la Cuenca del Rio Areco, donde el rio alcanzo los 4 metros de altura afectando a viviendas cercanas por la crecida del cauce, eso genero que en las ultimas horas el Municipio de San Antonio de Areco pidió la evacuación inmediata de los vecinos de las zonas inundables, especialmente aquellos que viven en cercanías del Río Areco, ante el sostenido incremento del caudal.



El nivel del río alcanzó esta tarde los 4, 04 metros y continúa en ascenso, aunque con una subida más lenta que durante la mañana. La situación es monitoreada de manera permanente por Defensa Civil, Seguridad y Servicios Urbanos.

Según el parte oficial emitido a las 16:30, las compuertas permanecen abiertas al 100 %, y la lluvia acumulada en la ciudad alcanza los 140 milímetros. En la zona alta de la cuenca, especialmente en Carmen de Areco, las precipitaciones rondaron los 180 milímetros, lo que explica el caudal adicional que sigue desplazándose río abajo, informaron