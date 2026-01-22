El puerto de Bahía Blanca cerró su tercer mejor año con 12,7 millones de toneladas

El 2025 fue un año de alta actividad para el Puerto de Bahía Blanca, ya que durante los 12 meses se registraron embarques de granos y subproductos por 12,7 millones de toneladas, lo que representó un incremento interanual del 22%. Con estas cifras se consolidó como el tercero año más importante en términos de volumen exportado, luego de los máximos alcanzados en 2021 (13,1 Mt) y 2022 (13 Mt).

No sólo se trata de una recuperación respecto de 2024, sino que vuelve a posicionar al complejo portuario bahiense cerca de sus mejores registros históricos. En un contexto donde la logística y la política comercial influyen cada vez más en el comercio exterior, el desempeño de 2025 refleja un mayor dinamismo en la operatoria exportadora.

¿Qué factores influyeron en este crecimiento?

Parte de esta mejora se explica por una mayor disponibilidad de mercadería, pero también por factores de política económica. A lo largo del año, las modificaciones en las alícuotas de exportación generaron picos y reacomodamientos en el flujo de embarques, con adelantos de operaciones hacia las ventanas de menor carga impositiva y pausas relativas en los períodos intermedios. Este comportamiento se reflejó en una mayor volatilidad mensual, especialmente en los complejos con mayor capacidad de respuesta comercial, como la soja, donde los volúmenes tendieron a concentrarse en los meses posteriores a cada ajuste de alícuotas.

El comportamiento mensual mostró picos bien definidos. Agosto fue el mes de mayor actividad, con 1,4 millones de toneladas embarcadas, lo que implicó un crecimiento del 66% respecto del mismo mes de 2024, marcando uno de los momentos de mayor dinamismo del año. En el extremo opuesto, marzo se posicionó como el mes de menor desempeño, con un volumen aproximado de 600.000 de toneladas, reflejo de un mercado más cauteloso, atravesado por expectativas de mejores condiciones comerciales y por el carácter previo al ingreso pleno de la cosecha, factores que limitaron las ventas y redujeron el ritmo de embarques.

Fuente: Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca

La participación de cada cultivo

En cuanto a la composición de los envíos, el maíz se mantuvo como el principal producto exportado, concentrando el 42% del total, aunque con una participación menor a la del año previo. Este retroceso fue compensado por un fuerte avance del poroto de soja y del trigo, que cerraron el año con una participación del 21% cada uno. El resto del volumen se repartió entre el complejo cebada (10%), el complejo girasol (4%) y la malta (2%).

El complejo sojero fue uno de los grandes motores del crecimiento anual, ya que alcanzó las 2,7 millones de toneladas, frente a 1,4 millones del año anterior, lo que implicó un salto interanual del 92%. A diferencia de 2024, durante noviembre y diciembre se mantuvieron los embarques, y desde julio los volúmenes mensuales comenzaron a superar sistemáticamente a los del año previo, en línea con los incentivos vigentes.

El trigo también mostró una recuperación significativa con 2,6 millones de toneladas exportadas registró un aumento del 73% interanual, extendiendo la mejora iniciada en 2024 tras la fuerte caída de 2023. Menos en el mes de marzo, todos los meses del año superaron los niveles del ciclo anterior, aunque sin alcanzar todavía el máximo observado en 2021.

En el caso de la cebada, los embarques crecieron un 29%, hasta alcanzar 1,2 millones de toneladas. Este aumento se vio impulsado por una mayor competitividad de los precios argentinos en el mercado internacional y por una demanda externa más firme, especialmente desde Medio Oriente’.

El destino y la logística de cada carga

Por su parte, China volvió a ser el principal comprador, con 2,7 millones de toneladas. Su participación representó un crecimiento interanual del 47% y estuvo compuesto principalmente por porotos de soja. Este cambio desplazó a Vietnam, que había liderado el ranking en 2024, y reconfiguró el mapa comercial del puerto bahiense.

Las descargas fueron realizadas por un total de 401.650 vehículos y alcanzaron 13,1 millones de toneladas, un 18,8% más que el año anterior. Sin embargo, la inundación de marzo afectó seriamente la logística en el ingreso ferroviario (especialmente en el ramal de mayor participación) y generó restricciones temporales al transporte por camión, con impacto en la operatoria durante varios meses.

El balance de 2025 muestra que el crecimiento del Puerto de Bahía Blanca no fue casual ni homogéneo. La mejora del volumen exportable, el fuerte repunte de la soja y el trigo, los cambios en los incentivos a la exportación y una demanda externa más activa explican el salto al podio histórico. A pesar de los obstáculos logísticos, el puerto logró sostener un elevado nivel de embarques y reafirmó su rol estratégico para el comercio exterior del sector agroindustrial argentino.