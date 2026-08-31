El Proyecto “ChajaBot” de la Escuela 15 El Chajá se expone en la Feria Provincial ACTE

Un proyecto técnico educativo que comenzó hace dos años en el seno de la Escuela Agraria CEPT Nº 15 “El Chajá”, del partido de 9 de Julio comenzó a generar una positiva movilización en sus alumnos y profesores, al punto tal fue el trabajo y el compromiso de la comunidad educativa del lugar, que desde este martes 1 de septiembre y hasta el jueves 3, expondrán el proyecto “CHAJA BOT”, en el marco de la Feria provincial ACTE, que se realiza en la ciudad balnearia de Santa Clara del Mar, a donde llegan centenares proyectos educativos de toda la provincia y que fueron ganadores de la regiones educativas.

Junto a “CHAJA BOT”, también expone el CEBAS 19 del área de Ciencias Sociales el proyecto “GEOGRAFIA DEL DESCARTE”, un proyecto que investigo sobre los micro basurales que generan las personas.

Ambos proyectos ganaron en su modalidad la etapa local y en la regional en Chivilcoy. Ahora van por logro provincial y en las primeras horas de este martes parten a Santa Clara del Mar.

Acerca de GEOGRAFIA DEL DESCARTE, viajan las alumnas Silvana Antinuchi y Chiara Potetti, acompañadas por la docente Valeria Gomez.

Por su parte por CHAJA BOT, lo hacen, Agustín Guna, Ulises Intiles y el profesor Ariel Peralta.

Acerca de CHAJA BOT

Es una herramienta a partir del uso de la informática, donde los mismos alumnos fueron puliendo a partir de un excelente trabajo y aporte de sus profesores, Diego Berges (Informática y Tecnología), Ariel Peralta (Gestión) y Javier Fantini (Matemáticas), mientras que los alumnos si bien son varios, hoy quienes presentan y defienden el proyecto son Ulises Intiles y Agustín Gauna.

En dialogo con El Regional Digital, el Profesor Peralta explico que el proyecto es un BOT que nos permite a nosotros analizar en origen, cada una de las producciones de las familias, con indicadores mediante la aplicación del sistema Arduino (es una plataforma de creación de electrónica de código abierto basada en hardware y software libres ), donde se trabajan variables como lo que es la alimentación, temperatura, la iluminación, y cruzar esa información y poder intervenir en caso que las familias estén necesitando del asesoramiento de alguno de los técnicos.

En otras palabras, es hacer más eficiente la producción de ellos y nosotros ya lo estamos probando dentro de lo que es, la escuela es dentro del gallinero, donde se controlan analizadores de gases, para lograr una producción mucho más eficiente y bajar el índice de mortandad, Chajá Bot permite también mejorar la calidad de vida del animal”, explico Ariel Peralta a El Regional Digital, antes de viajar a Santa Clara del Mar.

En la actualidad, sobre el proyecto, “estamos trabajando abocadamente a mejorar la producción de aves de postura y de pollos parrilleros. Pero el proyecto es amplio para aquellas personas o aquellas familias que también tengan huertas, contamos con sensores, de humedad, sobre el que se está trabajando y que le va a permitir analizar los diferentes niveles de humedad y hacer un riego sectorizado de acuerdo a la necesidad del cultivo que tenga sembrado en dicho invernadero”, subrayo, esto nos permite hacer un uso óptimo del recurso agua·, aseguro.

Lo cierto que CHAJA BOT no tiene límites, tampoco sus hacedores, que este año egresan del 7mo. Año, y no tenian noción de lo que podían alcanzar, lo que ha despertado en ellos en investigar para que esto crezca, y en el caso de Agustín ya analiza ser ingeniero en sistema, comento Ariel Peralta.

Junto con Ulises y Agustín hemos indagado, investigamos y empezamos a adaptar esta tecnología a la necesidad de la cantidad de horas de luz para mejorar dentro de lo que es la escuela, la parte de postura, por ejemplo. Después analizamos el gas amoníaco porque es uno de los factores preponderantes que hace que la mortandad de aves sea muy grande y baje el nivel de postura.

Dentro del trabajo de desarrollo, los alumnos y los profes, se acercaron a la Escuela Técnica Nº 1, “Otto Krause”, lugar donde se generó primer proyecto, recordó.

CHAJA BOT no queda solo en dos alumnos y tres profes

El profesor Ariel Peralta, se entusiasma en destacar: “Estamos formando el semillero, de hecho ya tenemos alumnos que les estamos dando con esfuerzo de la institución y esfuerzo propio también, plaquetas y demás para que se vayan acercando a la tecnología y que vayan teniendo los primeros pasos, pero sí, la idea es formar ese semillero para que año a año o a partir de ahora continúe sumando.

Bienvenida la idea y la entrega de herramientas. Desde la redacción de El Regional Digital, nos entusiasma en adelantar que si se va por ese camino, La “Escuela del CEPT 15 El Chaja comenzara a entregar alumnos preparados para los desafíos que vienen, con verdaderos profesionales.