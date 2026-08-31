Video: Navone le ganó a Djokovic en el US Open y cortó una racha de 20 años

Mariano Navone protagonizó uno de los grandes batacazos del comienzo del US Open 2026. El argentino derrotó a Novak Djokovic en la primera ronda del Grand Slam estadounidense y, además de conseguir la victoria más importante de su carrera, terminó con una impresionante racha que el serbio mantenía desde hacía dos décadas.

Navone, número 49 del ranking ATP, se impuso ante Djokovic por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de partido en el estadio Arthur Ashe.

La victoria tuvo un valor todavía mayor por el récord que consiguió romper. Djokovic no perdía en la primera ronda de un torneo de Grand Slam desde el Abierto de Australia 2006. Desde entonces, el ganador de 24 títulos grandes siempre había conseguido superar su debut en los cuatro grandes torneos del calendario.

La última eliminación de Djokovic en una primera ronda de Grand Slam había ocurrido en 2006, cuando cayó en el Abierto de Australia. Desde aquel momento, el serbio construyó una de las mayores regularidades de la historia del tenis.

Durante ese período disputó decenas de partidos en las primeras rondas de los grandes torneos y logró avanzar sistemáticamente. Ni siquiera sus diferentes etapas de lesiones, derrotas y cambios en su carrera habían conseguido cortar esa marca.

Navone fue quien finalmente puso punto final a la racha.

El argentino tuvo que remontar un partido que comenzó con un primer set muy disputado y que terminó inclinándose a su favor después de que Djokovic se llevara el tercer parcial. A partir del cuarto set, Navone aprovechó el desgaste físico de su rival y tomó definitivamente el control del encuentro.

La eliminación significó para Djokovic su primera derrota en una ronda inicial de Grand Slam en 20 años y también su peor actuación histórica en el US Open. El serbio, cuatro veces campeón en Nueva York, buscaba conquistar su 25° título de Grand Slam.

Para Navone, en cambio, fue mucho más que un triunfo en un torneo importante: fue el partido que lo puso frente a uno de los nombres más grandes de la historia del tenis y que le permitió conseguir una hazaña que quedará asociada para siempre a su carrera.

El argentino ahora avanzará a la segunda ronda del US Open con la confianza por las nubes y después de haber conseguido uno de los triunfos más resonantes del tenis argentino en los últimos años.