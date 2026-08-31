31/08/2026   Deportes

Ascenso 2026: La Locomotora de Patricios paro al Tricolor y le quito el invicto

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Durante la tarde de este domingo se disputó la sexta fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, que dejó tres victorias y donde le acortaron puntos al puntero que termino perdiendo0

En la localidad de Patricios, el local Compañía General Buenos Aires recibió a Atlético La Niña, el Tricolor luego de cumplir con la fecha libre, llego al encuentro como líder e invicto del certamen, con una diferencia de 5 puntos. en ese marco La Locomotora que venia de perder ante 12 de Octubre, ayer se impuso por 2 a 1 y le quitó el invicto al conjunto Tricolor.

La visita jugo casi todo el partido con un jugador más, el partido empezó a definirse en el segundo tiempo cuando a los tres minutos abrió el marcador en favor de  Compañia, Boronchuk, y a los 75 Suarez sello el 2-0. Descontó en tiempo adicional La Niña.

Por su parte en la localidad de Dudignac, el equipo local consiguió una valiosa victoria por 3 a 0 frente al Deportivo 12 de Octubre. Los goles de Ateltico Dudignac fueron convertidos por Ignacio Zárate, Gabriel Zárate y Juan Pinciroli.

Por su parte, en la localidad de El Provincial, en cancha de 18 de Octubre, donde Defensores de Sarmiento hace de local, recibió a Unión Dennehy. El conjunto visitante consiguió en tiempo adicional el triunfo por 1 a 0, con gol de Torres.

Síntesis de la 6ta. fecha 

Compañía Gral. Buenos Aries 2 vs. La Niña 1

Atl. Dudignac  3 vs. 12 de Octubre 0

Def. Sarmiento 0 vs. Unión Dennehy 1

Libre: Defensores de la Boca

Tabla de posiciones con 5 fechas disputadas

Atl. La Niña 12

Unión Dennehy 10

Compañía Gral. Bs. As. 8

Atl. Dudignac 7

Def. de la Boca 7

12 de Octubre 4

Def. Sarmiento 3

7ma. fecha

Atl. La Niña – Atl Dudignac

12 de Octubre – Def. Sarmiento

Union Dennehy – Def. La Boca

Libre: Compañia Gral. Buenos Aries

 

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